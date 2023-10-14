لندن: انتقد غاريث ساوثغيت مدرّب منتخب إنكلترا في كرة القدم جماهير بلاده التي أطلقت صيحات الاستهجان في وجه لاعب الوسط المنتقل إلى السعودية جوردان هندرسون، خلال الفوز الودي على أستراليا 1 0 الجمعة في لندن.

وعبّر ساوثغيت عن غضبه من الاساءة التي تعرّض لها قائد المنتخب الإنكليزي بدلاً من هاري كاين الذي خلد إلى الراحة، بعد خروجه في الشوط الثاني من المباراة التي تابعها نحو ثمانين ألف متفرّج في ملعب ويمبلي.

وأثير جدل حول مشاركة هندرسون، المنتقل من ليفربول الإنكليزي إلى الاتفاق السعودي براتب ضخم مقدّر بـ915 ألف دولار أسبوعياً، إذ طالته انتقادات بخذلان مجتمع المثليين بعدما عبّر سابقاً عن دعمهم، فيما المثلية الجنسية محظورة في السعودية.

وأشرك ساوثغيت تشكيلة رديفة مفضلا إراحة أغلب عناصره الأساسية كونه تنتظره قمة ساخنة أمام ضيفه الإيطالي، بطل القارة العجوز، الثلاثاء المقبل على ملعب ويمبلي في تصفيات كأس أوروبا 2024 حيث يمني منتخب "الأسود الثلاثة" النفس بحسم بطاقة التأهل الى النهائيات.

قال مدرّب إنكلترا "لا أفهم ذلك حقاً. لقد خاض 79 مباراة دولية مع إنكلترا، التزامه وما قدّمه لإنكلترا استثنائيان".

تابع "دوره في هذه المجموعة مهم للغاية. هو نموذج رائع في احترافه".