مدريد : بلغت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنّفة أولى عالميا، نهائي دورة مدريد لماسترز الالف نقطة في كرة المضرب للعام الثاني تواليًا عقب فوزها السهل على الاميركية ماديسون كيز 6- 1 و6- 3 الخميس في الدور نصف النهائي.

وواصلت شفيونتيك (22 عاماً) هيمنتها على الملاعب الترابية في مدريد، فلم ترتكب سوى 8 أخطاء مباشرة في المباراة، ولم تترك المجال لمنافستها الأميركية البالغة 29 عاما لمقارعتها.

قالت شفيونتيك عقب بلوغها النهائي الـ 11 في دورات "دبليو تي ايه" للألف "أنا سعيدة لأنني قدّمت مباراة قوية اليوم".

وتابعت "ماديسون لاعبة مذهلة وتقدّم أداء سريعا للغاية وارسالاتها قوية، لذا أردت التركيز على نفسي وأنا سعيدة لأني نجحت في تحقيق ذلك".

استهلت الفائزة بدورتي الدوحة وإنديان ويلز هذا العام، المباراة بقوة في المجموعة الاولى، فكسرت ارسال منافستها في الشوط الثاني ولم تخسر سوى 3 نقاط من الـ 17 الاولى. تقدمت 3 - 0 قبل أن تنجح كيز في تنفس الصعداء وتقليص النتيجة الى 1 - 3 بعدما كانت متأخرة في الشوط الرابع.

لكنّ شفيونتيك، وصيفة النسخة الماضية، كسرت إرسال منافستها مجدداً لتتقدم 5- 1 ثمّ ارسلت للحسم في 31 دقيقة.

وجدّدت شفيونتيك كسر إرسال منافستها في المجموعة الثانية لتتقدم 2- 1، فيما عانت كيز من ضعف إرسالها بمواجهة المصنّفة اولى عالميا ما عقّد من مهمتها فخسرت 3- 6، لتحجز الفائزة بأربع بطولات كبرى مقعدها في النهائي للعام الثاني توالياً.

وستلعب شفيونتيك في المباراة النهائية مع الفائزة من مباراة البيلاروسية أرينا سابالينكا، حاملة اللقب والمصنّفة ثانية، والكازاخستانية إيلينا ريباكينا الرابعة اللتين تتواجهان في وقت لاحق.