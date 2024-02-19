باريس: وسّعت البولندية إيغا شفيونتيك الفارق في صدارة تصنيف رابطة محترفات كرة المضرب (دبليو تي أيه) الصادر الإثنين إلى 1395 ألف نقطة عن أقرب منافساتها، وذلك عقب احتفاظها بلقبها بطلة لدورة الدوحة للألف للعام الثالث توالياً.

وتقدمت شفيونتك على وصيفتها البيلاروسية أرينا سابالينكا التي احتفظت بلقبها بطلة لأستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في 17 كانون الثاني (يناير).

وباتت شفيونتيك (22 عاماً) بانتصارها على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الرابعة 7 - 6 (10 - 8) و6 - 2 في الدوحة، أوّل لاعبة تفوز بلقب دورة (دبليو تي ايه) ثلاث مرات متتالية منذ النجمة الأميركية سيرينا وليامس في ميامي بين 2013 و2015.

وتوجت شفيونتيك باللقب الثامن عشر في مسيرتها الاحترافية، والأول لها في موسم 2024.

ولم يشهد تصنيف العشر الأوليات سوى تغيير واحد مع عودة الليتوانية يلينا أوستابينكو إلى نادي الكبار بتقدمها مركزين لتصبح تاسعة، وذلك بفضل وصولها إلى الدور الثالث في الدوحة.

وارتقت اللاعبة البالغة 26 عاما في الترتيب على حساب اليونانية ماريا ساكّاري التي تراجعت بدورها مركزين لتصبح في المرتبة الـ 11.

تصنيف الأوليات لدى السيدات:

1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 10300 نقطة

2. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 8905

3. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 7110

4. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 6738

5. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 5400

6. أنس جابر (تونس) 4183

7. تشينوين جنغ (الصين) 3885

8. ماركيتا فوندروشوفا (الجمهورية التشيكية) 3856

9. يلينا أوستابينكو (ليتوانيا) 3533 (+2)