انديان ويلز (الولايات المتحدة) : تُوجت البولندية إيغا شفيونتيك المصنّفة الاولى عالميًا بلقب دورة إنديان ويلز في كرة المضرب للألف للمرة الثانية في تاريخها وذلك على حساب اليونانية ماريا سكّاري التاسعة 6 - 4 و6 - 0 الاحد في المواجهة النهائية.

وكانت شفيونتيك تغلبت على سكّاري نفسها في نهائي المسابقة ذاتها عام 2022 محرزة اللقب في حينها للمرة الاولى، وهذا اللقب هو التاسع عشر لشفيونتيك في مسيرتها والثاني خلال العام الحالي.

وحاولت سكّاري إظهار نزعة قتالية خلال المجموعة الاولى، الا انّ شفيونتيك حافظت على افضليتها ونجحت في حسمها لمصلحتها 6 - 4 خلال 48 دقيقة.

لكنّ المجموعة الثانية جاءت من طرف واحد بشكل تام، حيث سحقت البولندية منافستها 6 0، علما انها احتاجت لـ 24 دقيقة فقط لكسبها.

وكانت شفيونتيك استهلت العام الحالي على نحو مخيّب بعد اقصائها من الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الاربع الكبرى. الا انّها استطاعت مذاك الحين انّها تستعيد عافيتها من خلال تتويجها بلقب دورة الدوحة ومن ثمّ بلغت نصف النهائي في دبي، وصولا الى إحرازها لقب إنديان ويلز.

وأصبحت شفيونتيك اللاعبة العاشرة في التاريخ التي تفوز بلقب هذه الدورة مرتين، علما انّ أية لاعبة لم تظفر باللقب ثلاث مرات قط، وتعد شفيونتيك أكثر لاعبة تحقيقا للانتصارات هذه السنة بـ 20 فوزًا.