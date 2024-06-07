نيويورك: أظهر بوسطن سلتيكس مجدداً أن سجله كأفضل فريق في الموسم المنتظم لم يأتِ من فراغ، وذلك بحسمه المواجهة الأولى من أصل سبع ممكنة في سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين من دون عناء بعد فوزه على ضيفه دالاس مافريكس 107 89 الخميس.

وكان الفريق الأخضر الأسطوري، الباحث عن الانفراد مجدداً بالرقم القياسي لعدد ألقاب الدوري (17 حالياً مشاركة مع ليكرز) والعودة الى منصة التتويج لأول مرة منذ 2008، تصدر المنطقة الشرقية والترتيب العام خلال الموسم المنتظم ثم بدأ الـ"بلاي أوف" بالفوز على ميامي هيت 4 1 ومن بعده على كليفلاند كافالييرز 4 1 أيضاً، قبل أن يكتسح إنديانا بايسرز في نهائي المنطقة 4 0.

وفي مواجهته الأولى في سلسلته مع مافريكس العائد الى النهائي لأول مرة منذ 2011 حين توج بلقبه الأول والوحيد، كشر سلتيكس عن أنيابه منذ الربع الأول الذي حسمه بفارق 17 نقطة 37 20، متسلحاً بعودة اللاتفي كريستابس بورزينغيس من إصابة أبعدته 10 مباريات ومساهمته الفعالة ضد فريقه السابق بتسجيله 11 نقطة مع ثلاث متابعات في الربع الأول.

وأنهى بورزينغيس الذي دافع عن ألوان مافريكس من 2019 حتى 2021 قبل الانضمام الى واشنطن ويزاردز ومن ثم سلتيكس هذا الموسم، اللقاء بعشرين نقطة مع 6 متابعات في 21 دقيقة، فيما ساهم جايلن براون بـ22 نقطة مع 6 متابعات، جايسن تايتوم بـ16 مع 11 متابعة و5 تمريرات حاسمة وديريك وايت بـ15 مع 5 تمريرات حاسمة.

ولم يمنح سلتيكس السلوفيني لوكا دونتشيتش وكايري إرفينغ ورفاقهما أي أمل بإمكانية العودة من ملعب "تي دي غاردن" بالفوز، بعدما وسع الفارق حتى 29 نقطة في الشوط الأول.

وبدا أولاً أن المباراة ستكون متقاربة حين تبادل الفريقان التقدم ثماني مرات في غضون ست دقائق، لكن سلتيكس بدأ يفرض أفضليته، لاسيما من خارج القوس بتسجيله سبع من ثلاثياته الـ16 في اللقاء خلال الربع الأول.

وعندما حاول مافريكس العودة الى اللقاء بتقليصه الفارق الى ثماني نقاط في الربع الثالث، ردَّ سلتيكس بتسجيله 14 نقطة متتالية من دون أي نقطة للضيوف، وكان ذلك كافياً للسير بالمباراة الأولى الى بر الأمان رغم جهود دونتشيتش الذي أنهى اللقاء بـ30 نقطة مع 10 متابعات، فيما اكتفى إرفينغ بـ12 نقطة ضد الفريق الذي دافع عن ألوانه بين 2017 و2019 بعدما انتقل اليه من كليفلاند كافالييرز المتوج معه باللقب عام 2016 بصحبة "الملك" ليبرون جيمس.