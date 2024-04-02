نيويورك : قرر راجون روندو، الفائز بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مرتين بألوان العملاقين بوسطن سلتيكس ولوس أنجليس ليكرز، اعتزال اللعب عن 38 عاماً وفق ما أعلن الثلاثاء.

وبذلك، أنهى صانع الألعاب مسيرة امتدت لـ16 عاماً في دوري "أن بي أيه" توج خلالها باللقب عامي 2008 مع سلتيكس و2020 مع ليكرز. خاض 957 مباراة وأحرز لقب أفضل ممرر ثلاث مرات وأفضل سارق للكرات (ستيلز) مرة واحدة موسم 2009 - 2010.

وقال روندو بشأن عودته الى الملاعب بعدما بات من دون فريق منذ نهاية موسم 2021- 2022 "لقد انتهيت. لم يعد باستطاعتي (اللعب)"، مضيفاً عبر المدونة الصوتية "أول ذي سموك" التي يديرها اللاعبان السابقان ستيفن جاكسون ومات بارنز، أنه يفضل "تمضية الوقت مع عائلتي".

وبعدما جاء به فينيكس صنز الى الدوري في "درافت" 2006، تخلى عنه فريق ولاية أريزونا لصالح سلتيكس بصحبة براين غرانت، ليمضي أكثر من ثمانية مواسم بألوان الفريق الأخضر الأسطوري، قبل أن يبدأ بعدها ترحاله بين دالاس مافريكس وساكرامنتو كينغز وشيكاغو بولز ونيو أورليانز بيليكانز ولوس أنجليس ليكرز (مرتان) ولوس أنجليس كليبرز، وصولاً الى تجربته الأخيرة مع كليفلاند كافالييرز.