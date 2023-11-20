لوس انجليس: تعملق نجم فينيكس صنز المخضرم كيفن دورانت مسجلا 39 نقطة ليقود فريقه الى فوز بشق الانفاس على يوتا جاز 140 137 بعد وقتين اضافيين الاحد ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وتألق دورانت من النواحي الاحصائية كافة حيث اضاف الى رصيده ثماني متابعات وعشر تمريرات حاسمة، كما أسهم ديفن بوكر بـ 26 نقطة.

في المقابل، كان الفنلندي لوري ماركانن افضل مسجّل لجاز بـ 38 نقطة مع 17 متابعة.

الوقت القاتل

واستخدم دورانت كل خبرته في الوقت القاتل وتحديدا في الوقت الاضافي الثاني حين أحرز ثماني نقاط، مانحا فريقه التقدم 138 135 قبل 43.2 ثانية من النهاية.

وقلّصت ثنائية ماركانن الفارق الى نقطة واحدة لكنّ بوكر سجل رميتين حرتين ليعيد التقدم بثلاث نقاط لفريقه قبل اقل من ثانية. وحصل ماركانن على فرصة اخيرة حيث احتسب الحكم خطأ له وهو يسدّد من خط الثلاثيات على دورانت، لكنّ القرار أُلغي بعد مراجعة الفيديو ليخرج صنز منتصرًا.

وكان صنز الطرف المسطير طوال فترات اللقاء الى انّ تمكن الفنلندي من جرّ المباراة الى وقت اضافي بعدما عادل النتيجة قبل 20.3 ث من نهاية الوقت.

وقال دورانت بعد المباراة "أحاول فقط ان ابقى مستعدا خلال ايام العطلة وقبل المباريات، أحاول فقط تطبيق خطة المباراة وتنفيذ ما يُطلب مني واللعب بهدوء وروحية هادئة".

فوز صعب

واستمرت الإثارة في الدوري الاحد حيث سجّل النجم ليبرون جيمس 37 نقطة ليقود لوس انجليس ليكرز الى فوز صعب على هيوستن روكتس 105 104.

بتمريرة من جيمس، سجّل اوستن ريفز ثلاثية قاتلة مانحا ليكرز التقدم 103 100 قبل 24.2 ث من نهاية الوقت. لكنّ ثنائبة التركي ألبرين سينغون عادلت النتيجة 104 104 قبل 4 ثوان.

وحصل جيمس على خطأ تحت السلّة ليسجّل رمية حرة من اصل اثنتين وينتزع الفوز لفريقه.

وانتزع سلتيكس فوزًا مثيرًا ليعزّز سلسلة انتصاراته الى ست مباريات متتالية وذلك على حساب مضيفه ممفيس غريزليز 102 100.

وكان لاعب الارتكاز اللاتفي كريستابس بورزينغيس افضل مسجّل للفائز بـ 26 نقطة مع ثماني متابعات وستة حائط صد "بلوك شوت".

وحقّق كليفلاند كافالييرز المنقوص فوزًا مفاجئًا على حساب دنفر ناغتس حامل اللقب 121 109، حيث عانى نجم الاخير الصربي نيكولا يوكيتش من مشكلة الاخطاء وانهى المباراة على دكة البدلاء.