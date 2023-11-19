بروكسل: انتزعت بلجيكا صدارة المجموعة السادسة من النمسا بفوزها الكبير على ضيفتها أذربيجان 5 0 الأحد في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أوروبا المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، وذلك بفضل رباعية لروميلو لوكاكو.

ودخلت بلجيكا مع مدربها الجديد الألماني الإيطالي دومينيكو تيديسكو المباراة الأخيرة ضامنة تأهلها في المركز الثاني بفارق نقطتين عن النمسا التي أنهت مبارياتها، ما جعل الفوز السادس لفريق "الشياطين الحمر" مفتاح تربعهم على الصدارة في نهاية مشوارهم في هذه التصفيات.

تعويض خيبة مونديال قطر

وتخوض بلجيكا النهائيات القارية للمرة السابعة في تاريخها، على أمل تعويض خيبة الخروج من الدور الأول لمونديال قطر نهاية العام الماضي ومحاولة الفوز باللقب القاري لأول مرة بعدما كانت قريبة منه مرتين عامي 1972 على أرضها حين حلت ثالثة و1980 في إيطاليا حين نالت الوصافة فيما ذهب اللقب لألمانيا الغربية.

وتدين بلجيكا بتجديدها الفوز على أذربيجان التي خسرت ذهاباً على أرضها 0 1 والقادمة من فوز ملفت جداً على السويد 3 0 الخميس، الى لوكاكو الذي سجل ثلاثية بعد أقل من نصف ساعة على البداية قبل أن يضيف الرابع قبيل نهاية الشوط الأول.

كرة رأسية

وافتتح مهاجم روما الإيطالي التسجيل في الدقيقة 17 بكرة رأسية إثر عرضية من جيريمي دوكو، ثم وبعد طرد إدي اسرافيلوف من صفوف الضيوف لحصوله على انذار ثان، أضاف الثاني بتمريرة رأسية من تيموتي كاستانيّ (26)، قبل أن يسجل الثالث بكرة رأسية بعد تمريرة من فاوت فايس (30).

وواصل لوكاكو مهرجانه وسجل الرباعية الأولى بألوان بلجيكا في الدقيقة 37 بعد تمريرة من أوريل مانغالا، ليرفع رصيده في هذه التصفيات الى 14 هدفاً في صدارة الهدافين، معززاً رقمه القياسي بألوان "الشياطين الحمر" بـ83 هدفاً.

وترك مهاجم تشلسي الإنكليزي وإنتر الإيطالي السابق الملعب في بداية الشوط الثاني ضمن أربعة تبديلات لأصحاب الأرض، لتبقى النتيجة على حالها حتى الدقيقة الأخيرة قبل أن يضيف لياندرو تروسار الخامس بتمريرة من دوكو (90).