Aichi (اليابان): حسم سائق تويوتا البريطاني إلفين إيفانز وصافة بطولة العالم للراليات عندما أحرز المركز الأول في رالي اليابان، المرحلة الأخيرة من الموسم، السبت متقدما على زميله في الفريق الفرنسي سيباستيان أوجييه.

وحل الفنلندي كالي روفانبيرا الذي كان ضامنا لقب البطولة العالم هذا الموسم، ثالثا، ومكن فريقه تويوتا، بطل الصانعين، من تحقيق الهاتريك على أراضيه.

وجاء الفنلندي الاخر إسابيكا لابي (هيونداي) رابعا، والياباني تاكاموتو كاتسوكا (تويوتا) خامسا.

واستفاد إيفانز من خيبة منافسه الوحيد على الوصافة البلجيكي تييري نوفيل الذي خسر كل شيء الجمعة بعد أن وقع ضحية خروج عن الحلبة بينما كان يحتل المركز الثاني مؤقتا.

واضطر سائق هيونداي إلى الانسحاب من منافسات الجمعة، وعاد صباح السبت، ولكن بفارق 30 دقيقة تقريبًا عن إيفانز في نهاية منافسات اليوم الثاني قبل الأخير، فتبخرت آماله في إنهاء الموسم في الوصافة للمرة السادسة في مسيرته الاحترافية.

وفرض إيفانز سيطرته على الطرق اليابانية الصعبة منذ اليوم الأول ونجح في إدارة السباق بشكل مثالي دون مجازفة.

وقال الويلزي البالغ من العمر 34 عامًا "لم يكن الأمر سهلاً في ظل الظروف (الطقس) التي مررنا بها هذا الأسبوع، حتى لو كان لدينا فارق كبير عن المنافسين مساء الجمعة".

وهي المرة الثالثة التي ينهي فيها إيفانز الموسم ف يالوصافة بعد عامي 2020 و2021.

ترتيب الخمسة الأوائل في رالي اليابان:

1 البريطاني إلفين إيفانز (تويوتا) 3:32:08.8 ساعات

2. الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا) بفارق 2:17.7 دقيقة

3 الفنلندي كالي روفانبيرا (تويوتا) بفارق 2:46.5 د

4. الفنلندي الاخر إسابيكا لابي (هيونداي) بفارق 2:50.3 د

5 الياباني تاكاموتو كاتسوكا (تويوتا) بفارق 3:10.3 د

ترتيب بطولة العالم:

1 الفنلندي كالي روفانبيرا 250 نقطة

2 الويلزي إلفين إيفانز 216

3 البلجيكي تييري نوفيل 184

4 الإستوني أوت تاناك 170