لوس انجليس : تعدُّ الصدارة في المنطقة الغربية، والصراع على بطاقات الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" والملحق والمنافسة على الجوائز الفردية، من بين أبرز التحديات في الأسبوعين الأخيرين من الموسم العادي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

تبقى ما بين سبع وثماني مباريات لكل فريق من الآن وحتى الأحد 14 نيسان (أبريل)، قبل أن تبدأ الأدوار النهائية في 16 منه بمباريات الملحق (بلاي إن) المؤهل الى الـ"بلاي أوف".

صراع ساخن على صدارة الغربية

إذا كان بوسطن سلتيكس ضمن المركز الأول في المنطقة الشرقية، ويكاد يكون من المؤكد حصوله على أفضل سجل في الدوري بأكمله، وبالتالي نيل أفضلية الملعب على أرضه خلال الأدوار النهائية، فإن الصراع على صدارة المنطقة الغربية سيكون محتدمًا بين ثلاثة فرق.

يتنافس كل من أوكلاهوما سيتي ثاندر (الأول، 52 فوزًا 22 خسارة)، دنفر ناغتس حامل اللقب دنفر (52 23) ومينيسوتا تمبروولفز (51 23) على عرش الغربية من أجل أفضلية الملعب على الأقل حتى الدور النهائي للمنطقة.

وحسم تمبروولفز قمة على أرض ناغتس (111- 98) الجمعة، قبل أن يسقط الأحد أمام ضيفه شيكاغو بولز (101 - 109). سيعود الى تحدي رفاق العملاق الصربي نيكولا يوكيتش بولاية كولورادو في العاشر من نيسان (أبريل) الحالي.

خروج مبكر لبطل ؟

هناك رهان آخر أكثر شراسة وجنونا في المنطقة الغربية حيث يحتل لوس أنجليس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس المركز التاسع فقط (42 - 33) وغولدن ستايت ووريرز (40 - 34) بقيادة ستيفن كوري المركز العاشر الأخير المؤهل إلى الملحق "بلاي إن"، خصوصا أن الأخير يواجه تهديدا من هيوستن روكتس الحادي عشر (38 36) والذي سيحل ضيفا عليه الخميس.

بالنظر الى الترتيب الحالي، فإن الملحق سيشهد قمة نارية بين ووريرز وليكرز في مباراة واحدة، مما سيقضي على الخاسر وبالتالي خروج مبكر وخالي الوفاض لبطل سابق.

لكن الترتيب متقارب جدا في المنطقة الغربية لدرجة أن المراكز ليست محسومة ابتداء من نيو أورليانز بيليكانز الخامس إلى روكتس.

وتعتبر الأمور أكثر وضوحا في المنطقة الشرقية، حيث يتصدر بوسطن بفارق كبير أمام ميلووكي باكس. ويملك بروكلين نتس صاحب المركز الحادي عشر آمالا ضئيلة لمنافسة أتلانتا هوكس صاحب المركز العاشر الذي يضمن لصاحبه البطاقة الأخيرة الى "بلاي إن".

يوكيتش أفضل لاعب للمرة الثالثة ؟

يبدو لاعب ارتكاز دنفر ناغتس العملاق متعدد المراكز يوكيتش بين المرشحين الأوفر حظا لجائزة افضل لاعب في الدوري المنتظم للمرة الثالثة في مسيرته، بعدما نالها في عامي 2021 و2022. ساهم بشكل كبير في احتلال فريقه للمركز الثاني في المنطقة الغربية أقله حتى الآن بفضل تحقيقه "تريبل دابل" في 23 مباراة، ومعدله الرائع هذا الموسم بـ26.1 نقطة، 12.2 متابعات و9 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة.

قال مدربه مايكل مالون إن ثلاثيته الجديدة الأحد (26 نقطة، 18 متابعة، 16 تمريرة حاسمة) ضد كليفلاند كافالييرز (الفوز 130 -101) "تمثل بشكل مثالي سبب استحقاقه نيل لقب أفضل لاعب للمرة الثالثة"، مضيفا "في هذه الأمسية، قرر أن يفعل ما يفعله أفضل اللاعبين، كي يقودنا إلى النصر. وهو ما يظهر نضجه، وريادته، وإحساسه بالمسؤولية، وكل ما يصنع لاعبين عظماء".

وبحسب التحليل الأسبوعي لرابطة الدوري الاميركي للمحترفين، يحتل السلوفيني لوكا دونتشيتش المركز الثاني في سباق اللقب المرموق، وهو الي يتألق مع دالاس مافريكس (33.1 نقطة، 9.1 متابعات، 9.8 تمريرات حاسمة)، وضاعف العروض المميزة، لا سيما تسجيله 73 نقطة في مباراة واحدة في كانون الثاني (يناير).

ويشارك في المنافسة على الجائزة القائد الموهوب للفريق الشاب لأوكلاهوما سيتي ثاندر، الكندي شاي غيلجيوس ألكسندر (30.4 نقطة، 5.5 متابعات، 6.3 تمريرات حاسمة).

يقول النجم السابق شاكيل أونيل، المعلق المؤثر على قناة "تي إن تي": "إنه يلبي جميع معاييري، بالنسبة لي هو أفضل لاعب، لديه أكثر من 50 مباراة بأكثر من 30 نقطة".

ويمبانياما يسعى الى العديد من الجوائز

وجد اللاعب الفرنسي المعجزة فيكتور ويمبانياما الذي كان الاختيار الأول في درافت 2023، نفسه خارج البلاي أوف مع فريقه سان أنتونيو سبيرز صاحب المركز الاخير في المنطقة الغربية منذ فترة طويلة.

لكن يبدو أن العملاق (2.24 م)، بفضل أدائه الرائع، يتفوق على شيت هولمغرين في جائزة أفضل مبتدئ لهذا العام. كما أنه مرشح لنيل جائزة افضل مدافع على اعتبار أنه أفضل لاعب في صد الكرات بمعدل 3.4 في المباراة الواحدة، وبالتالي تحقيق إنجاز مواطنه رودي غوبير الذي نال الجائزة ثلاث مرات (2018، 2019، 2021).

علاج المصابين

بالنسبة للعديد من الفرق، يعد الأسبوعان الأخيران أيضًا بمثابة سباق مع الزمن لمحاولة تعافي اللاعبين المصابين. بعد سبعة أسابيع من إجرائه لعملية جراحية في ركبته، يعود أفضل لاعب في عام 2023، جويل إمبيد، مرة أخرى الى صفوف فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الذي ينتظره بفارغ الصبر بعدما تراجع في غيابه الى المركز الثامن في ترتيب المنطقة الشرقية.