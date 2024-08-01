برلين: عزّز بوروسيا دورتموند وصيف دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، صفوفه بلاعب الوسط الدولي باسكال غروس من برايتون الإنكليزي، بعدما وقّع عقداً حتّى 2026 وفقاً لما أعلنه النادي الألماني الخميس.

وأشارت وسائل إعلامية إلى أن قيمة الصفقة وصلت إلى 11 مليون دولار، تشمل الحوافز.

وقال النادي في بيان "يُعزّز بوروسيا دورتموند خط وسطه بلاعبٍ ألمانيّ دولي. سينتقل باسكال غروس من برايتون الإنكليزي إلى (النادي) الأسود والأصفر".

وأشار دورتموند الذي احتل المركز الخامس في الدوري الموسم الماضي، إلى أن اللاعب الجديد اجتاز الفحوص الطبية ووقّع العقد وسيسافر مع الفريق إلى معسكره التدريبي في سويسرا الخميس.

ويتمتّع غروس (33 عاماً) بخبرة كبيرة في الدوري الإنكليزي حيث لعب 228 مباراة مع برايتون، سجّل خلالها 30 هدفاً وصنع 45 تمريرة حاسمة.

سبق أن لعب في بلاده مع ثلاثة أندية وفي رصيده 70 مباراة في الدوري.

قال في البيان "أنا أتطلّع للعب مع دورتموند. بالنسبة لي، هذا الانتقال يُشكّل أمراً ضخماً، لأنني مشجع لدورتموند مذ أن كنت طفلاً. سأحاول أن أردّ للنادي الثقة بأسلوب لعبي ولا يُمكنني الانتظار للعب أمام جمهور دورتموند مع زملائي، ونعمل معاً للتأكّد من تحقيق أهدافنا الكبيرة".

بدوره، قال لارس ريكن، المدير الرياضي للفريق "تطوّر باسكال إلى لاعب رائع في السنوات الماضية. سيجعلنا أكثر استقراراً ومرونة ويساعدنا بخبرته ويترك تأثيراً إيجابياً كبيراً كقائد".

وصرّح المدير الرياضي سيباستيان كيهل "نحن سعداء للغاية بإعادتنا باسكال غروس إلى الدوري الألماني. بهدوئه مع الكرة، تمريراته الرائعة وتمركزه، يُعطينا أبعاداً جديدة".

ونال غروس الاستدعاء الأوّل إلى منتخب بلاده في عمر الـ32 وكان أحد الذين استدعاهم يوليان ناغسلمان إلى كأس أوروبا 2024.