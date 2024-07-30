إيلاف من باريس: تتصدر اليابان الترتيب العام لجدول ميداليات أولمبياد باريس 2024 بمجموع 7 ذهبيات متفوقة على الصين التي تستقر حتى الآن في المركز الثاني برصيد 6 ذهبيات، وهو نفس رصيد الذهب للثالث أستراليا، فيما تحتل فرنسا المرتبة الرابعة برصيد 5 ذهبيات، تليها كوريا الجنوبية بنفس رصيد الذهب.

أما الولايات المتحدة وبريطانيا فهما في المركزين السادس والسابع ولكل 4 ذهبيات، وتنفرد إيطاليا بالمركز الثامن برصيد 3 ذهبيات، وفي المركز التاسع والعاشر كندا وهونغ كونغ بذهبيتين لكل منهما.

ومن المعروف أن الذهبيات هي التي يعتد بها في الترتيب العام، وفقاً للوائح اللجنة الأولمبية الدولية، وفي حال التساوي في الذهبيات تصبح الفضيات والبرونزيات هي المرجحة في الترتيب العام.

1-اليابان

7 : ذهبية

2 : فضية

4 : برونزية

13 : المجموع

2-الصين

6 : ذهب

6 : فضية

2 : برونزية

14 : المجموع

3- أستراليا

6 : ذهبية

4 : برونزية

1 : برونزية

11 : المجموع

4- فرنسا

5 : ذهبية

9 : فضية

4 : برونزية

18 : المجموع

5- كوريا الجنوبية

5 : ذهبية

3 : قضية

3 : برونزية

11: المجموع