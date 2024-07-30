إيلاف من باريس: نجح المنتخب الأولمبي المصري في تحقيق انتصار كروي تاريخي على نظيره الاسباني في أولمبياد باريس بهدفين مقابل هدف، ليتصدر "الفراعنة" المجموعة الثالثة على حساب اسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

وتألق المهاجم المصري إبراهيم عادل، وكان النجم اللقاء، بتسجيله هدفين في الدقيقتين 40 و62، وأهدر أكثر من هدف، وقلصت إسبانيا النتيجة بهدف في الدقيقة الأخيرة سجله صامويل أوموروديون، ليحستب حكم المباراة 10 دقائق وقتاً بدل الضائع، وتألق المنتخب المصري في تنفيذ المرتدات الخاطفة طوال المباراة، وخاصة في الوقت بدل الضائع.

وبهذا الانتصار المهم، تصدر المنتخب المصري مجموعته الثالثة، بينما حلت إسبانيا ثانية، وأصبح حلم الوصول للمربع الذهبي، وتحقيق ميدالية كروية أولمبية للمرة الأولى في تاريخ مصر على بعد خطوات في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها المصريون، خاصة أن الفوز على اسبانيا سوف يمنح مصر ثقة كبيرة، باعتبار الكرة الاسبانية هي الأفضل على الساحة العالمية في الفترات الأخيرة.