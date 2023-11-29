إيلاف من دبي: فاز المؤلف الأيرلندي بول لينش بجائزة بوكر لعام 2023 عن روايته الخامسة "أغنية النبي" The Prophet Song، التي تدور أحداثها في أيرلندا المتخيلة الرازحة تحت نير الطغيان. وقد وصفها رئيس لجنة التحكيم، إيسي إدوغيان بأنها رواية 'حقيقية ومحطمة للروح تجسد المخاوف الاجتماعية والسياسية في لحظتنا الحالية'.

قالت الروائية الكندية إدوجيان لصحيفة "غارديان" البريطانية، وهي التي تم ترشيحها مرتين لجائزة بوكر بنفسها، إن قرار منح لينش جائزة الـ50 ألف جنيه إسترليني 'لم يكن بالإجماع' وتم تسويته من خلال المناقشة وجولات متعددة من التصويت استمرت 'حوالي ست ساعات' السبت.

نسخة بديلة

نحن في نسخة بديلة من دبلن: أدت أزمة غير محددة إلى قيام الحكومة بإصدار قانون يمنح الشرطة السيوشانية والسلطة القضائية صلاحيات الطوارئ، وإلى تشكيل هيئة تسمى مكتب الخدمات الوطنية للغاردا أي الشرطي السرية.

في إحدى الأمسيات، تفتح إيليش ستاك، عالمة الأحياء الدقيقة، الباب أمام رجلين يبحثان عن زوجها لاري، وهو مسؤول كبير في نقابة المعلمين في أيرلندا. وفي غضون أيام، اختفى إلى جانب العشرات ثم المئات من المدنيين العاديين الأبرياء، في ظل صمت الدولة.

وبينما تلتمس إيليش إطلاق سراحه، تحاول الحفاظ على بعض مظاهر الحياة الطبيعية لأطفالهما الأربعة ورعاية والدها المسن، الذي هو في المراحل الأولى من الخرف. إن العالم الآمن والعادي - عالم أصبح ممكنًا ويمكن التنبؤ به من خلال القاعدة القانون - ينهار تحتها كالرمال. يكتب لينش: "ما تراه أمامها هو فكرة انهيار النظام، والعالم ينجرف إلى بحر مظلم وغريب". السؤال الذي يطرحه الكتاب مرارًا بسيط لكنه غير قابل للإجابة. تقول أخت إيليش عبر الهاتف من كندا: "التاريخ سجل صامت لأشخاص لم يعرفوا متى يرحلون".

قال لينش عند تسلمه الجائزة: "إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أحضر جائزة البوكر إلى موطني في أيرلندا. أمضيت لحظة في إجازة في صقلية منذ سنوات عديدة، حيث حظيت بومضة من التقدير، وأدركت أنني بحاجة إلى الكتابة، وكان هذا هو الاتجاه الذي كان على حياتي أن تسلكه. لقد اتخذت هذا القرار في ذلك اليوم بالانحراف فقط، وانحرفت. وأنا سعيد جدًا لأنني فعلت ذلك".

أنا مندهش

يأتي فوزه بعد أيام من اندلاع احتجاجات عنيفة في وسط دبلن بعد هجوم طعن خارج مدرسة ابتدائية أدى إلى إصابة ثلاثة أطفال. وقالت الشرطة إن الاضطراب سببه 'فصيل مجنون بالكامل مدفوع بأيديولوجية يمينية متطرفة'. وعندما سُئل عن ردة فعله على الأحداث، قال لينش إنه 'مندهش' وفي الوقت نفسه 'أدرك حقيقة أن هذا النوع من الطاقة موجود دائمًا تحت السطح'.

يقول: 'لم أكتب هذا الكتاب لأقول 'هذا تحذير'، بل كتبته لتوضيح رسالة مفادها أن الأشياء التي تحدث في هذا الكتاب خالدة على مر العصور، وربما نحتاج إلى تعميق استجاباتنا الخاصة".

هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تفوز فيها رواية عن الصراع السياسي بالجائزة. في عام 2022، فاز شيهان كاروناتيلاكا بفيلم أقمار معالي ألميدا السبعة، الذي تدور أحداثه خلال الحرب الأهلية السريلانكية.

وكتبت إيمي والش في مراجعة لصحيفة أوبزرفر: 'إن أيرلندا البائسة التي يعيشها لينش تعكس واقع البلدان التي مزقتها الحرب، حيث يلجأ اللاجئون إلى البحر هربًا من الاضطهاد على الأرض. كتاب أغنية النبي يردد صدى العنف في فلسطين وأوكرانيا وسوريا، وتجربة كل أولئك الذين فروا من البلدان التي مزقتها الحروب.'

قصة كابوسية

وصفت ميليسا هاريسون الرواية بأنها 'قصة كابوسية قوية وخانقة وحقيقية بشكل رهيب' في مراجعتها لصحيفة غارديان.

ولد لينش في عام 1977 في ليمريك، ونشأ في مقاطعة دونيغال ويعيش الآن في دبلن. من رواياته الأخرى ما وراء البحر، والنعمة، والثلج الأسود، والسماء الحمراء في الصباح. وهو المؤلف الأيرلندي الخامس الذي يفوز بالجائزة، على خطى إيريس مردوخ، وجون بانفيل، ورودي دويل، وآن إنرايت. فازت الكاتبة الأيرلندية الشمالية آنا بيرنز بجائزة عام 2018.

عندما سُئل لينش عما سينفق عليه أموال الجائزة، قال: "نصفها قد ذهب بالفعل" على رهنه العقاري.