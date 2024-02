في كتابه "مدينة اللغات"، يسرد عالم اللغويات روس بيرلين بعض التقاليد الثمينة الموجودة في المدينة الأكثر تنوعًا لغويًا في العالم

إيلاف من دبي: "في الطابق السادس من مبنى تجاري قديم على طول الوادي الذي لا تدخله الشمس في الشارع الثامن عشر، ثمة غرفة تتلاقى فيها لغات العالم". منطقي أن يعيش "تحالف اللغات المهددة بالانقراض"، المنظمة الوحيدة في العالم التي تركز على "التنوع اللغوي للمدن"، هنا، في مكتب تم التبرع به في أكثر المدن تنوعًا لغويًا على وجه الأرض. وهنا أيضًا يبدأ روس بيرلين روايته الجديدة "مدينة اللغات: الكفاح من أجل الحفاظ على اللغات الأم المهددة بالانقراض في نيويورك" - LANGUAGE CITY: The Fight to Preserve Endangered Mother Tongues in New York - (أتلانتيك برس، 415 صفحة، 28 دولارًا) عن نيويورك، كما تُروى بمئات اللغات المستخدمة في أحياءها الخمس.

في أي يوم من الأيام، يمتلئ مكتب رابطة اللغة الإنكليزية المزدحم بالناس الذين يغنون بلغة بيشنوبريا مانيبوري (أصلها من بنغلاديش)، ويكتبون بلغة تسو (تايوان)، ويسجلون بلغة إيكوتا (الجابون). يبحث متصل من برونكس، بصوت "مليء بالحنين"، عن تسجيلات للغة تركها على الحدود بين مالي وبوركينا فاسو عندما كان في السابعة من عمره.

لغات تلقى حتفها

يوضح بيرلين، المدير المشارك في التحالف وهو نفسه عالم لغوي بارع، أن ما يصل إلى نصف لغات العالم البالغ عددها 7000 لغة ستموت خلال القرون القليلة المقبلة. لكن كتابه ليس رثاءً لوفاة اللغات المهددة بالانقراض بقدر ما هو وصف لكيفية بنائها، مثل المتحدثين بها، حياة جديدة في مكان يتحدث نصف السكان فيه لغة أخرى غير الإنكليزية في المنزل. يعيد بيرلين سرد القصة المألوفة للمدينة من خلال عدسة تاريخها اللغوي الاستثنائي، بدءًا بلغات السكان الأصليين مثل لينابي (التي تعني ماناهاهتان "المكان الذي ننحني فيه"). شمل المستوطنون الأوائل أول 32 عائلة تعيش بشكل دائم في نيو أمستردام ومتحدثي الكيكونغو المستعبدين من مملكة الكونغو.

في حين كانت ماساتشوستس وفيرجينيا "مستعمرتين متعصبتين للإنكليز فقط"، لم يبدو أن نيو أمستردام تهتم؛ في عام 1643، كتب كاهن عن العثور على 18 لغة يتكلم بها بضع مئات من الرجال فقط. وسرعان ما تفاخرت نيويورك ليس بالإنكليزية والإسبانية والفرنسية والروسية فحسب، ولكن أيضًا بالباسكية والبريتونية والكتالونية والمالطية. وبعد مرور نحو 200 عام، ساعد قانون هارت سيلر لعام 1965، الذي أنهى حصص الهجرة من ذوي الأصل الوطني منذ فترة طويلة، في جعل البنغالية والأردية اثنتين من أكثر اللغات انتشارًا في المدينة.

طوال الوقت، لم يفوت بيرلين أبدًا فرصة تعزيز نقطة أساسية: تاريخ اللغات الأقل شهرة في نيويورك هو أيضًا تاريخ الصدمات التي تعرض لها العديد من المتحدثين. فر البعض من الإبادة الجماعية (كما هو الحال مع الأرمن الغربيين واليهود اليونانيين)، وفر آخرون من الترحيل الجماعي (لغات شمال القوقاز)، أو العنف العنصري (غولا، وهي لغة كريولية) أو المجاعة (الأيرلندية). ويشير بيرلين إلى أن الأقليات اللغوية "ممثلة بشكل زائد في الشتات"، لأنها "الأشد تضرراً من الصراعات والكوارث والحرمان، وبالتالي تضطر إلى المغادرة".

تفاؤل صعب

يعد نقل اللغات المهددة بالانقراض بين الأجيال أمرًا صعبًا بشكل خاص. مع ذلك، يقدم بيرلين حجة مقنعة لسبب أهمية الحفاظ عليها ليس فقط للمتحدثين، لكن للإنسانية نفسها. إنها حجة يعيشها في حياته الخاصة. (أدعوكم أيضاً إلى الاستمتاع بمشاهدة رسائل بيرلين الرائعة على اليوتيوب من الصين – باللغة اليديشية. ) لكن التغيير أمر لا مفر منه. وكما يقول بيرلين، "في يوم من الأيام، ستصل اللغة الإنكليزية أيضًا إلى آخر متحدث لها".

في وسط "مدينة اللغات" تقريبًا، يصل القارئ إلى الكتاب المقدس، باحثًا عن قصة برج بابل. فهو يعرف أساسيات قصة سفر التكوين: في الوقت الذي كان فيه للعالم "لغة واحدة وخطاب مشترك"، قرر أهل بابل بناء مدينة، ببرج يصل إلى السماء. رفض الله و"بلبل" لغتهم "حتى لا يفهم بعضهم بعضًا". توقف العمل في المدينة – والبرج.

ما حدث بعد ذلك هو الآتي: شتت الله أهل بابل في أصقاع الأرض. "مدينة اللغة" هي دحض ماهر لأخلاقيات هذا المثل. وبدلاً من الشتات، تجمع الناس في المدينة، حاملين معهم كلماتهم. وأبراج نيويورك لم ترتفع قط أعلى من ذلك.

المصدر: "نيويورك تايمز"