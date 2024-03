كان ألكسندر غراهام بل شغوفًا بالهاتف، وبمشروعه العظيم الآخر: تعليم الصم الكلام

إيلاف من دبي: في ربيع عام 1876، قبل الذكرى المئوية لتأسيس الولايات المتحدة، حصل ألكسندر غراهام بل الاسكتلندي المولد على براءة اختراع جهاز "ينقل الأصوات تلغرافيًا... مسببًا تموجات كهربائية". وبعد قرن ونصف، ثمة حجة مفادها أن جهاز بل هو أحد أكثر الاختراعات التحويلية في تاريخ البشرية.

مع ذلك، فإن بل البالغ من العمر 29 عامًا والذي التقيناه في رواية سارة مارش الأولى "إشارتها الخاصة" A Sign of Her Own (منشورات تندر، 18.99 جنيهًا استرلينيًا)، هو رجل كان شغفه بالاختراع ثانويًا إلى حد كبير بالنسبة إلى مشروعه العظيم الآخر: تعليم الصم الكلام.

كانت زوجة غراهام مابِل صماء، وكان بل ملتزمًا دمج الصم في المجتمع السمعي من خلال 'التحدث الشفوي'، أي ليس تعليمهم الكلام بتحريك أفواههم عن ظهر قلب فحسب، لكن أيضًا منعهم من الكلام. عليهم استخدام أي نوع من لغة الإشارة. كانت سيرة بل الذاتية التي كتبتها كاتي بوث في عام 2021 هجومًا عاطفيًا على القضية التي ناضل بل في سبيلها، بحسب ما تقول إريكا فاغنر في "غارديان" البريطانية.

مارش، وهي صماء أيضًا، تدفع ثمن هذا المسعى إلى الحياة المفعمة بالحيوية في روايتها. الراوية هي إلين لارك التي فقدت سمعها في سن الخامسة بعد إصابتها بنوبة من الحمى القرمزية (نفس المرض الذي أصم مابل).

كان بل، مثل كثيرين من أبناء عصره، يعتقد أن الصمم عجز فحسب. وكانت فكرة ثقافة الصم، التي يتم التعبير عنها بطلاقة من خلال لغات الإشارة - القابلة للتكيف والإبداع مثل أي لغة أخرى - غريبة عنه. تم إرسال إلين في النهاية إلى مدرسة الآنسة روسكو الشفهية في بوسطن، حيث بدأت في تعلم 'الكلام المرئي'، وهي الأبجدية الصوتية المعقدة التي ابتكرها والد بل في الأصل لتمكين الصم من إنشاء أصوات مفهومة. تنتقل بين بداية حياة إلين وتعليمها الشفهي الصارم، حيث يتم ربط أيدي الأطفال بالكراسي لمنعهم من التعبير الحركي، وبين حقبة متأخرة من حياتها عندما تجد نفسها متورطة في براءة اختراع نتيجة لارتباطها الطويل ببل: الهاتف.

تقول فاغنر: "تعمل هذه الرواية البليغة على مستويات عدة. ثمة تجسس داخل المسى للحصول على براءة الاختراع، وهناك قصة حب مؤثرة وصعبة. تم تصوير بل نفسه، على الرغم من أنه لم يكن شريرًا تمامًا، متعصبًا في التزامه الشفهية، وهو الإيمان الذي من شأنه أن يلحق الضرر بالكثيرين. يقول لإلين: "قد يحب الصم الإشارات لأنها سهلة، لكن هذه السهولة خطيرة. إنها تعزلهم عن المجتمع وعن أسرهم. لذلك، الإشارات مفيدة بطريقة محدودة جدًا. يجب فصل الأطفال الصم لتجنب إغراء اللغة الحقيقية".

إحدى أعظم نقاط القوة في هذه الرواية هي الطريقة التي تستحضر بها تجربة إيلين للعالم، وهي تجربة كاملة تمامًا لكنها أيضًا مقيدة بصممها. يجد القارئ نفسه يتلفظ بالكلمات، ويكتشف 'الهوموفينات' - الكلمات التي تبدو متشابهة في الفم عند نطقها - والتي تدرسها إلين. ثمة كنوز خفية على القارئ السامع أن يكتشفها، فهذا كتاب يقدم البصيرة والبهجة.