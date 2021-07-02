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لشبونة: قررت البرتغال التي تشهدا تزايدا في انتشار وباء كوفيد-19 بسبب متحورة دلتا إعادة فرض حظر تجول ليلي اعتبارا من الجمعة في 45 دائرة بلدية بينها لشبونة، كما أعلنت الحكومة الخميس.

وقالت الوزيرة في الرئاسة ماريانا فييرا دا سيلفا خلال مؤتمر صحافي "نلاحظ أن الوضع تدهور الأسبوع الماضي مجددا" مضيفة أن "الشروط غير متوافرة للقول إن الوباء تحت السيطرة".

وسيطبق "هذا المنع من التنقل على الطرقات العامة" على المناطق الأكثر تضررا من حيث نسبة الإصابات بكوفيد-19 وبينها العاصمة البرتغالية وبورتو، يوميا من الساعة 23,00 حتى الساعة 5,00 صباحا.

سيوسع قرار تقليص ساعات عمل المطاعم والمقاهي المفروض في لشبونة ومدينتين أخريين أيضا الى 16 مدينة أخرى. وسيتعين على هذه المؤسسات اغلاق أبوابها عند الساعة 22,30 خلال الأسبوع و15,30 في نهاية الأسبوع.

أعلى مستوى منذ فبراير

تجاوزت البرتغال الأربعاء عتبة ألفي حالة جديدة في 24 ساعة بحسب حصيلة السلطات الصحية. وهو أعلى مستوى يسجل منذ منتصف شباط/فبراير حين كانت البلاد التي تعد عشرة ملايين نسمة تخضع لإغلاق عام.

تسبب انتشار المتحورة دلتا بتوسع انتشار العدوى في البرتغال في الأسابيع الماضية وباتت السائدة في البلاد بحسب معطيات نشرتها الإدارة العامة للصحة.

في البرتغال تلقى أكثر من 50% من السكان الجرعة الأولى من اللقاح و32% استكملوا التلقيح بحسب آخر احصاءات الادارة العامة للصحة.

منذ بدء الوباء، سجلت البرتغال 17,101 وفاة و882,002 إصابة بحسب السلطات الصحية.