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جنيف: حضت منظمة الصحة العالمية الأربعاء الدول التي تفكر في رفع القيود المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19، على "توخي الحذر الشديد" قائلة إن انتقال الفيروس سيزداد بغض النظر عن معدلات التحصين المرتفعة.

ورداً على سؤال حول خطط إنكلترا رفع معظم القيود المفروضة في البلاد اعتبارا من 19 تموز/يوليو، قال مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين خلال مؤتمر صحافي "أطلب توخي الحذر الشديد في الرفع الكامل للتدابير الصحية والاجتماعية في هذا الوقت، لأنه ستكون هناك عواقب لذلك".

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