برلين: لا يزال اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي طوّرته شركتا فايزر وبايونتيك "فعّالًا" على متحورة أوميكرون بعد "ثلاث جرعات"، حسبما أعلنت بايونتيك في بيان، مشيرة إلى نية الشركتين تطوير لقاح مخصّص للمتحورة "بحلول آذار/مارس".

وبحسب الدراسات التي أجرتها المختبرات، "لا يزال اللقاح فعّالًا ضد كوفيد-19، لا سيّما ضد متحورة أوميكرون، في حال أُخذت ثلاث جرعات منه" بحيث "قد لا تكفي جرعتان فقط لتحييد المتحورة".

وورد في البيان "سنتابع تطوير لقاح محدد لمتحورة أوميكرون ونأمل بجعله متوفرًا بحلول آذار/مارس في حال تبيّن أن التكيّف ضروريًا".

وأضافت الشركتان "تعطي الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 مستوى من الأجسام المضادة المحيّدة لمتحورة أوميكرون قريبًا من المستوى الملحوظ بعد أوّل جرعتين" ضد متحورات أخرى من كوفيد-19.

#Covid19 vaccine makers #Pfizer and #BioNTech say that three doses of their shot was found to neutralise the #Omicron variant.https://t.co/hijGKXdaxG