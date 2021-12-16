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باريس: في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير والوقائع الجديدة:

نفذت الشرطة الجنائية لمنطقة ساكسونيا صباح الأربعاء في شرق ألمانيا، بمساعدة قوات التدخل الخاصة، حملة في مدينة دريسدن بعد تهديدات بالقتل ضد رئيس حكومة الولاية، أطلقت عبر حساب لمناهضين للقاح المضاد لكورونا على تطبيق تلغرام، كما أعلنت السلطات.

وحصلت الحملة التي شملت مواقع عدة في دريسدن، بعد اختراق صحافيين من شبكة "تسي دي اف" العامة مجموعة في تطبيق المراسلات المشفرة تلغرام، أطلقت على حد قولهم تهديدات بقتل ميكايل كريتشمر رئيس حكومة الولاية الذي يؤيّد التلقيح ضد كوفيد-19.

بدأت اليونان وإسبانيا والمجر ومدينة برلين الأربعاء حملات تطعيم ضد كوفيد للأطفال دون سن 12 عاما، وهي فئة عمرية من بين أكثر الفئات المعرضة حاليا في أوروبا.

تحصين الأطفال

كذلك، أطلقت فرنسا حملتها لتحصين الاطفال الأربعاء لكنها حصرتها في الوقت الراهن على الأطفال "المعرضين للخطر" الذين من المحتمل أن يصابوا بأشكال خطيرة من كوفيد-19.

وأصبح تلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و11 عاما، بنسخة من لقاح فايزر أقل قوة من النسخة المخصصة للبالغين، ممكنا في الاتحاد الأوروبي منذ سمحت بذلك الهيئة الناظمة الأوروبية للأدوية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر. وكانت الدنمارك والنمسا أولى الدول التي طبّقت ذلك.

قد تصبح المتحوّرة أوميكرون الأكثر انتشارا في أوروبا بحلول منتصف كانون الثاني/يناير، كما حذرت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء، مشيرة إلى أن هناك لقاحات كافية لجميع الأوروبيين.

فرضت بولندا قيودا جديدة على عدد الأشخاص المسموح لهم بدخول المطاعم والفنادق والمسارح الأربعاء بنسبة 30 في المئة من السعة القصوى لها، بعدما بلغ عدد الوفيات اليومية بكوفيد-19 أعلى مستوى له منذ نيسان/أبريل مع تسجيل 669 وفاة في الساعات ال24 الأخيرة.

لكن هذه القيود الجديدة لا تنطبق على الأشخاص الملقّحين ما يعطي أصحاب الأعمال والمدراء مسؤولية التحقق مما إذا كان الرواد ملقّحين أم لا.

أعلنت إيطاليا فرض شروط لدخول أراضيها على المسافرين من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الخميس، مع إلزامية إبراز اختبار سلبي بكوفيد للجميع وحجر صحي لمدة خمسة أيام لغير الملقّحين.

أعلنت الوكالة الاوروبية للأدوية الأربعاء أن لقاح جونسون أند جونسون المضاد لكوفيد يمكن استخدامه كجرعات معززة بعد شهرين على الأقل من الجرعة الأولى للأشخاص الذين يبلغون 18 عاما وأكثر.

تنوي شركة سانوفي الفرنسية نشر النتائج النهائية لتجاربها السريرية على لقاحها المضاد لفيروس كورونا خلال الربع الأول من العام 2022، فيما كان من المتوقع صدورها في نهاية 2021.

وكشفت المجموعة التي تطور هذا اللقاح المعتمد على البروتين مع "غلاكسو سميث كلاين" البريطانية، نتائج موقتة تعتبر إيجابية كجرعة معززة الأربعاء، لكنها لم تعلن جدولا زمنيا دقيقا لتسويقه.

تسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5,320,431 شخصًا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الأربعاء عند الساعة 11,00 ت غ.

الولايات المتحدة الأكثر تضرراً

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (800,473)، تليها البرازيل بتسجيلها 616,970 وفاة ثم الهند مع 476,135 وفاة والمكسيك مع 296,984 وفاة وروسيا مع 292,891 وفاة.

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

ونظرا للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الـ24 الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.