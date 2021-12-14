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إيلاف من دبي: في جديد الصراع البشري ضد كورونا، طور علماء يابانيون كمامة تضيء في الشمس، وتتوهج إذا كانت تحتوي على آثار للفيروس، وفقًا لتقرير نشره موقع العربية.نت". ويأمل فريق العلماء هذا أن توفر هذه الكمامات طريقة سهلة لاختبار كورونا في المنزل.

وكان هؤلاء العلماء قد بدأوا بإنشاء قناع مغطى بأجسام مضادة للنعام يستهدف كورونا بناءً على بحث أظهر أن هذه الطيور تقاوم الأمراض، وأن النعام قادر على إنتاج عدة أنواع مختلفة من الأجسام المضادة أو البروتينات التي تحيد الأجسام الغريبة في الجسم.

وفي فبراير من العام الماضي، حقن هؤلاء العلماء عددا من النعام بنموذج غير نشط وغير مهدد من كورونا، ونجحوا في استخراج كمية كبيرة من الأجسام المضادة من البيض، ثم طوروا مادة خاصة توضع داخل الكمامات يمكن إخراجها ورشها بصبغة فلورية تحتوي على الأجسام المضادة للفيروس المستمدة من بيض النعام، وفي حال وجود أثر لكورونا، تتوهج المادة أو المرشح تحت الأشعة فوق البنفسجية، وفقًا لـ "العربية.نت".

ارتدى أشخاص هذه الكمامات. وبعد ثماني ساعات، تمت إزالة المرشحات ورشها بمادة كيميائية تضيء تحت الأشعة فوق البنفسجية عند وجود الفيروس، فتوهجت تلك التي ارتداها المصابون بكورونا حول مناطق الأنف والفم.

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