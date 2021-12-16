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إيلاف من بيروت: حذّرت مايكروسوفت من وجود مجموعات قرصنة تتربص بنقاط الضعف في بعض البرمجيات التي تستخدمها كبرى شركات التقنية. مشيرةً إلى مجموعات القرصنة تتوزع بين "الصين وإيران وكوريا الشمالية وتركيا"، وتحاول اختراق الثغرات الأمنية واستغلالها.

وكانت بعض الشركات قد أعلنت عن برامج تحتوي على ثغرة Log4j، ومنها "آي بي أم، وريد هات، وأوراكل، وفي أم وير، ومايكروسوفت". فيما حذّرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية في الولايات المتحدة، مؤخراً من هذه الثغرات الأمنية، وحثت الشركات على اتخاذ إجراءات.

ولقد استخدمت مجموعات القرصنة الإيرانية والصينية هذه الثغرة في نشر برامج الفدية، مستهدفة خوادم "Microsoft Exchange".

وفيما أشارت مايكروسوفت إلى إمكانية التعرف على "سلسلة الأوامر التي قد تتيح استغلال الثغرة الأمنية"، أوضحت أن مجموعات القرصنة تبذل جهداً كبيراً من أجل إخفاء مجموعة الأوامر التي تضعها للتحكم عن بعد.

وأكدت أنه في حال نجحت مجموعات القرصنة بالتحكم الكامل عن بعد في أحد التطبيقات، فهي تصبح قادرة على تنفيذ عددٍ لا يحصى من الأهداف لجهة سرقة البيانات واستخراجها.