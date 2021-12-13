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لندن: أعلن المسؤولون الصحيون في المملكة المتحدة رفع مستوى التحذير من وباء كوفيد بسبب "الزيادة السريعة" لعدد الإصابات بالمتحورة أوميكرون.

وتم رفع المستوى من الثالث الى الرابع، ما يعني أن "التفشي كبير وأن الضغط على الخدمات الصحية يتسع أو في طور الازدياد".

وقال المسؤولون المعنيون إن "العناصر الاولى تظهر أن اوميكرون يتفشى بسرعة أكبر من دلتا وأن الحماية اللقاحية ضد اعراض اوميكرون تقلصت".

ورغم ان خطورة المتحورة الجديدة لا تزال غير معروفة "وستكون أكثر وضوحا في الاسابيع المقبلة"، لاحظ المسؤولون أن هناك "سلفا" مصابين في المستشفيات بسبب أوميكرون ومن "المرجح" ان "يزداد عددهم سريعا".

وعرض رئيس الوزراء بوريس جونسون جهود الحكومة للحد من انتشار أوميكرون، وفي مقدمها توسيع نطاق حملة الجرعات المعززة لتشمل من تجاوزوا ثلاثين عاما اعتبارا من الاثنين.

كذلك، اعلنت وزارة الصحة أنه سيطلب اعتبارا من الثلاثاء من الافراد الذين أتموا تلقيحهم بعد اصابتهم بكوفيد ان يجروا فحوصا سريعة يومية مدى اسبوع كامل. أما غير الملقحين فعليهم التزام الحجر لعشرة أيام.

ويضاف ذلك الى إجراءات جديدة سيعرضها جونسون بينها معاودة العمل من المنزل واعتماد الشهادة الصحية في بعض الاماكن، على أن يصوت عليها النواب الثلاثاء.

وبلغ عدد الوفيات الاجمالي بكوفيد في المملكة المتحدة 146 الف حالة مع تسجيل نحو خمسين ألف اصابة جديدة كل يوم.