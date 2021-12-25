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نيويورك: اضطرت شركات الطيران إلى إلغاء أكثر من الفي رحلة جوية حول العالم، نحو ربعها في الولايات المتحدة، لمواجهة المتحورة أوميكرون التي عطلت التنقل في أعياد نهاية العام.

ووفقًا لموقع "فلايت أوير" في الساعة 15,40 بتوقيت غرينيتش، تم إلغاء ما لا يقل عن 2116 رحلة الجمعة، بينها 499 رحلة تتعلق بالولايات المتحدة، سواء دولية أو داخلية.

طواقم الطيران

وعزت شركات عدة اتصلت بها وكالة فرانس برس هذا الأمر إلى الموجة الجديدة من الوباء الذي يطاول خصوصا طواقم الطائرات.

واشار الموقع إلى أن شركة "يونايتد إيرلاينز" اضطرت إلى إلغاء أكثر من 170 رحلة الجمعة، أي 9 بالمئة من الرحلات المجدولة.

واوضحت الشركة أن "العدد الكبير من الإصابات بأوميكرون في جميع أنحاء البلاد هذا الأسبوع كان له تأثير مباشر على طواقمنا والأشخاص الذين يديرون عملياتنا"، مشيرة إلى انها تعمل على إيجاد حلول لتأمين سفر الركاب المتضررين.

كما ألغت "دلتا إيرلاينز" 145 رحلة، بحسب الموقع، عازية ذلك إلى أوميكرون وسوء الأحوال الجوية.

وقالت شركة الطيران "لقد استنفدت فرق دلتا كل الخيارات والموارد" قبل أن تعمد إلى هذه الإلغاءات.

والغت "ألاسكا ايرلاينز" أكثر من عشر رحلات، بعدما اشار موظفون فيها إلى "احتمال اصابتهم بالفيروس" واضطرارهم إلى حجر أنفسهم.

وكان من المقرر أن يسافر أكثر من 109 ملايين أميركي بالطائرة أو القطار أو السيارة بين 23 كانون الأول/ديسمبر و 2 كانون الثاني/يناير - بزيادة قدرها 34 بالمئة عن العام الماضي، بحسب تقديرات اتحاد السيارات الأميركي.

على سبيل المثال، كانت شركة "أميريكن إيرلاينز" تنوي تسيير 5300 رحلة الخميس. واوضحت الشركة أن هذا الرقم يمثل "86 بالمئة من برنامج رحلاتنا للفترة نفسها من عام 2019"، خلال آخر موسم أعياد قبل ظهور كوفيد-19.

وتمت جدولة غالبية تلك الرحلات قبل ظهور المتحورة أوميكرون الشديدة العدوى والتي تنتشر بسرعة كبيرة وتجبر العديد من الأشخاص على حجر أنفسهم حتى من دون ظهور أعراض عليهم.