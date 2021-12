لندن: قبل حلول ظهر يوم 25 كانون الأول/ديسمبر، وبينما كان البعض يفتحون هداياهم، كانت طوابير تمتدّ أمام مركز التلقيح ضد وباء كوفيد-19 في حي ريد بريدج في لندن.

ففي مواجهة الانتشار السريع للمتحورة أوميكرون عن فيروس كورونا، تواصلت حملة التطعيم في المملكة المتحدة بوتيرة غير مسبوقة حتى يوم الميلاد.

قال سيف خورشيد لوكالة وكالة فرانس برس عندما وصل لتلقي اللقاح "إنه أمر لم يكن من الممكن تخيله إطلاقاً، فلم يكن أحد يتصور أن يعيش عيد ميلاد كهذا أو سنة كهذه" موضحاً "كانت سنة تطعيم بامتياز، فترة لم يسبق لها مثيل".

