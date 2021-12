قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

إيلاف من بيروت: هيمنت لقاحات كورونا على مشهدية الاكتشافات والابتكارات الطبية في العام 2021 وسط استمرار سيطرة جائحة كورونا ومتحوراتها المتتالية.

ورغم انحسار رقعة الاكتشافات بتركيزها على مواجهة الوباء، لا يمكن الاستهانة بأهمية المنجزات. وهو ما ركزت عليه صحيفة The Guardian البريطانية، باعتبارها أن تطوير اللقاحات القائمة على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال المضادة لـ"كوفيد - 19" وإثبات نجاحها، سيكون ذات تأثير عالمي لإمكانية استخدام هذه التقنية في تطوير لقاحات لكثير من الأمراض الناشئة والخطيرة.



(علاجٌ مضاد للفيروسات طورته فايزر تحت اسم باكسلوفيد Paxlovid)

وأعلنت مجموعة الأدوية الأميركية "فايزر" عن أنباء مشجعة حول فعالية الحبوب التي طورتها ضد فيروس كورونا، مؤكدة أنها خفضت نسبة دخول المستشفيات والوفيات بنحو 90 بالمئة عند تناولها خلال الأيام الأولى بعد ظهور الأعراض.

فبعد تسويق لقاحات كوفيد-19 الأكثر استخداما في العالم، طورت بالموازاة علاجا مضادا للفيروسات تحت اسم باكسلوفيد Paxlovid ويتم تناوله على شكل أقراص في حال التأكد من الإصابة. وهو علاج فعال ضد "أوميكرون" وفقا لتجارب مخبرية.

Today, we announced results from the Phase 2/3 studies of our #COVID19 oral #antiviral. Learn more about these results & the potential impact this treatment candidate could have on people around the world, if authorized or approved: https://t.co/IlIDtaj8U4 pic.twitter.com/33MKG5wqZs — Pfizer Inc. (@pfizer) December 14, 2021

وفي الإنجازات الطبية، أيدت منظمة الصحة العالمية في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استخدام لقاح الملاريا الأول في العالم للأطفال. وهو لقاح "آر تي إس إس" الذي يعمل ضد طفيلي ينقله البعوض ويعد أكثر الطفيليات فتكاً في العالم والأكثر انتشاراً في أفريقيا.

وأوصت المنظمة بتوزيعه للأطفال الذين يعيشون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي المناطق المعرضة للخطر على نطاق واسع، لكونه يعتبر بارقة أمل بالنسبة لأفريقيا، حيث تقتل الملاريا أكثر من 260 ألف طفل دون سن الخامسة كل عام.

As the holiday season approaches, here's how we can celebrate while keeping ourselves and our loved ones safe - tips from @doctorsoumya, @mvankerkhove & @DrMikeRyan https://t.co/A66AF6Y7WFpic.twitter.com/WgiaRMJe0D — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 23, 2021



وشهد العام المنصرم محطةً علمية لافتة باكتشافٍ اعتُبِرَ غير مسبوق مع العثور على جنين ديناصور داخل بيضة متحجرة عمرها 70 مليون عام.

ويبلغ طول البيضة نحو 17 سم، فيما يقدر طول الديناصور بنحو 27 سم من الرأس إلى الذيل، حيث كان ملتفاً حول نفسه داخل البيضة.

وظهرت هذه المتحجرة بعد اكتشاف نوع جديد من الديناصورات في جنوب غربي كوينزلاند.

وهو النوع الذي وصفه العلماء بأنه الأكبر حجماً على الإطلاق، بارتفاعٍ يصل لنحو 6.5 ستة أمتار ونصف، وطول بنحو 30 متراً، أو ما يوازي "طول ملعب كرة سلة".

A 72- to 66-million-year-old embryo found inside a fossilized dinosaur egg sheds new light on the link between the behavior of modern birds and dinosaurs, according to a new study [read more: https://t.co/hML5Cuzo6q] pic.twitter.com/crbVpzTbWh — Massimo (@Rainmaker1973) December 22, 2021

وسجلت الدودة العملاقة التي تم اكتشافها في حفرة عميقة بباطن الأرض بمنطقة تعدين في أستراليا مفاجأةً كبرى للعلماء.

فهي عمياء ويصل طولها إلى 95 ملليمتراً، وعرضها نحو 0.95 ملليمتر، وتملك 1306 رِجِل. وهو العدد الأكبر من الأرجل بين كل الحيوانات المعروفة.





(صورة متداولة عبر تويتر للدودة العملاقة التي تم اكتشافها في منطقة التعدين في أستراليا)



أما لجهة علم الفضاء، فإلى جانب اللقطات الجميلة التي أتى بها التلسكوب هابل من العالم الخارجي المتلألئ بالمجرات، بشرت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) العالم بأن كويكب "أبوفيس" المخيف، لن يضرب الأرض لمدة 100 عام على الأقل.

وهو الكويكب الذي يُقدَّر طوله بنحو 340 متراً، أي ما يوازي ثلاثة ملاعب كرة قدم، فيما تعده "الوكالة" أحد أخطر الكويكبات على مستقبل الأرض والحياة عليها.

It may be a decade away, but scientists are marking their calendars for an asteroid flyby in 2029. This 340-meter-wide asteroid called 99942 Apophis will cruise harmlessly by Earth, about 19,000 miles above the surface. See why it's exciting scientists: https://t.co/MKZu3Of4zr pic.twitter.com/iZuCG4fMJr — NASA (@NASA) May 2, 2019

يضاف إلى إنجازات ناسا وعلم الفلك، الكشف عن أول تسجيل صوتي من إحدى رحلات مروحيتها «إنجينويتي» على سطح المريخ.

ولقد ذكرت «ناسا» أن المسبار «برسفيرنس»، الذي هبط على المريخ في فبراير (شباط)، وعلى متنه المروحية الصغيرة سجل الصوت بميكروفون في الرحلة الرابعة لـ«إنجينويتي»، في نهاية أبريل (نيسان) الماضي.

🔊🔴 New sounds from Mars: Our @NASAPersevere rover caught the beats coming from our Ingenuity #MarsHelicopter! This marks the first time a spacecraft on another planet has recorded the sounds of a separate spacecraft.



🎧🚁 Turn the volume up: https://t.co/o7zG6mQJzx pic.twitter.com/s8Hm3dhcgg — NASA (@NASA) May 7, 2021



وإلى جانب الاعاصير والفيضانات التي عانى منها العالم طيلة العام، يعتقد بعض علماء المناخ أن أهم اكتشاف تم التوصل إليه في العام 2021، هو الدراسة التي تشير لزيادة ذوبان نهر ثويتس، الملقب بـ"نهر يوم القيامة" في أنتاركتيكا، وهو ما يشكل تهديداً كبيراً لكثير من البلدان.