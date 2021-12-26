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إيلاف من بيروت: في الوقت الذي تضرب فيه موجة أوميكرون أمة أنهكها الوباء، تعد أولى الحبوب المضادة للفيروسات الخاصة بـكوفيد – 19 بالحماية للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة. مع ذلك، فإن العديد من الأشخاص الذين يصفون أدوية فايزر أو ميرك الجديدة سيتطلبون مراقبة دقيقة من قبل الأطباء والصيادلة، وقد لا تكون الأدوية المضادة للفيروسات آمنة للجميع، كما يحذر الخبراء.

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأميركية عقار Paxlovid من فايزر لعلاج كوفيد-19 الخفيف إلى المعتدل لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا والذين يعانون حالات كامنة تزيد من خطر دخول المستشفى والوفاة من فيروس كورونا، مثل أمراض القلب أو مرض السكري. مع ذلك، يمكن أن يتسبب أحد العقارين في الكوكتيل المضاد للفيروسات بتفاعلات شديدة أو مهددة للحياة مع الأدوية المستخدمة على نطاق واسع، بما في ذلك الستاتين ومخففات الدم وبعض مضادات الاكتئاب. ولا توصي الإدارة نفسها باستخدام العقار للأشخاص الذين يعانون أمراض الكلى أو الكبد الحادة.

تقييد الاستخدام

نظرًا لمخاوف الخبراء بشأن الآثار الجانبية المحتملة لعقار مولنوبيرافير من شركة ميرك، فقد قيدت إدارة الغذاء والدواء استخدامه للبالغين وفقط في السيناريوهات التي يتعذر فيها الوصول إلى العلاجات الأخرى المصرح بها، بما في ذلك الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، أو أنها ليست "مناسبة سريريًا".

يتكون كوكتيل Paxlovid من قرصين من nirmatrelvir المضاد للفيروسات وقرص واحد من ritonavir، وهو دواء يستخدم منذ فترة طويلة كعامل معزز في أنظمة علاج فيروس نقص المناعة البشرية. يقوم ريتونافير بتثبيط إنزيم كبدي رئيسي يسمى CYP3A، والذي يستقلب العديد من الأدوية، بما في ذلك نيرماتريلفير. في حالة علاج باكسلوفيد، يبطئ ريتونافير تحلل الجسم لمضاد الفيروسات النشط ويساعده على البقاء في المستوى العلاجي لفترة أطول.

من المحتمل أن يكون التأثير المعزز حاسمًا في دفع فعالية Paxlovid العالية في التجارب السريرية.

عندما يتم إقران باكسلوفيد مع أدوية أخرى يتم استقلابها أيضًا بواسطة إنزيم CYP3A، فإن مصدر القلق الرئيسي هو أن مكون ريتونافير قد يعزز الأدوية التي يتم تناولها بشكل مشترك إلى مستويات سامة. ومما يزيد الأمور تعقيدًا أن الأدوية التي تشكل مخاطر تفاعلية توصف على نطاق واسع للأشخاص الأكثر تعرضًا لخطر الإصابة بفيروس كوفيد بسبب الظروف الصحية الأخرى.

هذه هي الأدوية

تشمل الأدوية، على سبيل المثال لا الحصر: مميعات الدم، الأدوية المضادة للنوبات، أدوية عدم انتظام ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، مضادات الاكتئاب والأدوية المضادة للقلق، مثبطات المناعة، الستيرويدات (بما في ذلك أجهزة الاستنشاق)، علاجات فيروس نقص المناعة البشرية، وأدوية ضعف الانتصاب.

قال بيتر أندرسون، أستاذ العلوم الصيدلانية في الحرم الجامعي الطبي بجامعة كولورادو أنشوتز: "بعض هذه التفاعلات المحتملة ليست تافهة، ويجب تجنب بعض عمليات الاقتران تمامًا. ربما تتم إدارة بعضها بسهولة. لكن البعض سيتعين علينا توخي الحذر الشديد بشأنه".

يؤكد الصيادلة أن العديد من التفاعلات الدوائية يمكن التحكم فيها ويجب ألا تمنع معظم الناس من تناول باكسلوفيد. قالت إميلي زادورني، الصيدلانية السريرية والمديرة التنفيذية لجمعية الصيادلة في كولورادو: "الصيادلة خبراء مدربون تدريباً عالياً في سلامة الأدوية ومراقبتها، وهم مصدر ممتاز للمعلومات والنصائح حول التفاعلات بين الأدوية والمكملات والمنتجات العشبية. سيساعدون في تحديد ما إذا كان هناك تفاعل كبير ويبتكرون حلولًا للتخفيف من التفاعل أن أمكن".

خبر سار

الخبر السار هو أن مقدمي الرعاية الصحية لديهم خبرة في التعامل مع استخدام ريتونافير بين الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية - وهي مجموعة غالبًا ما تتناول أدوية لحالات صحية أخرى، بالإضافة إلى العلاج المضاد للفيروسات القهقرية.

نصح الدكتور ويليام ويربل، الأستاذ المساعد للطب بجامعة جونز هوبكنز والمتخصص في الأمراض المعدية المزروعة، الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات كورونا بالتحدث إلى مقدمي الرعاية الصحية، وكذلك الصيدلاني المتمرس، حول التغييرات التي يمكنهم القيام بها. جعل نظم الأدوية الخاصة بهم إذا احتاجوا إلى باكسلوفيد - حتى قبل أن يصابوا بالفيروس.

قال أندرسون أن أي شخص يبحث عن عقار باكسلوفيد، الذي يجب وصفه في غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض الأولى، يجب أن يتأكد من السماح لوصف الأدوية والصيادلة بمعرفة القوائم الكاملة للأدوية الأخرى والمكملات التي لا تستلزم وصفة طبية التي يتناولونها.

قال أندرسون إن بعض الأدوية، مثل العقاقير المخفضة للكوليسترول، تكون آمنة على الأرجح للتوقف عن تناولها أثناء العلاج بحبوب كوفيد. على سبيل المثال، قد يكون من الأفضل الاستمرار في تناول بعض أدوية سيولة الدم، لكن تقليل الجرعات. لا يمكن تناول بعض أدوية نظم القلب مع باكسلوفيد.

خطر منخفض

على عكس ذلك، يمكن بعض الأدوية المضادة للتشنج أن تعزز عمل التمثيل الغذائي لأنزيمات الكبد وبالتالي تخفض مستويات باكسلوفيد في الجسم، كما يمكن أن تساعد المكملات العشبية نبتة سانت جون. حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من أنه لا ينبغي دمجها مع باكسلوفيد.

نظرًا لأن علاج Paxlovid قصير الأمد - 30 حبة، تؤخذ على شكل ثلاث حبات مرتين يوميًا لمدة خمسة أيام - يأمل الخبراء أن يكون خطر التفاعلات العكسية مع الأدوية الأخرى منخفضًا. قال جيسون غالاغر، اختصاصي الصيدلة الإكلينيكية في الأمراض المعدية في مستشفى جامعة تمبل في فيلادلفيا: "خمسة أيام من التفاعلات ليست مشكلة كبيرة بالنسبة لغالبية الأدوية".

قال أندرسون إنه إذا كان التفاعل المحتمل لدواء ما مع باكسلوفيد يشكل خطرًا كبيرًا، فإن العلاج البديل الآمن والفعال لفيروس كوفيد -19 سيكون سوتروفيماب من شركة غلاكسو سميث كلاين - وهو العلاج الوحيد المرخص به بالأجسام المضادة أحادية النسيلة الذي تشير الأبحاث إلى أنه يحيد بشكل موثوق متغير أوميكرون للفيروس. وبخلاف ذلك، فإن عقار مولنوبيرافير المضاد للفيروسات يعد خيارًا، وإن كان ذا فعالية أقل كثيراً من فاعلية باكسلوفيد أو سوتروفيماب. حتى مع وجود مخاوف بشأن تناول باكسلوفيد مع أدوية أخرى موصوفة، فإن الخبراء متحمسون بشأن إمكانات الدواء. وقال أندرسون: "إن باكسلوفيد عقار متقدم". "يمكن أن يحدث هذا فرقًا حقيقيًا في الوباء من خلال توفير علاج فعال لكورونا للعديد من الأشخاص".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "أن بي سي".

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