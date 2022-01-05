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وارسو: أوقفت شرطة وارسو رجلا متواريا منذ عشرين عاما إثر إدانته بجريمة قتل، لأنه لم يكن يضع كمامة داخل متجر، على ما أعلنت ناطقة باسم قوات الأمن البولندية لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

وقالت المفتشة المساعدة في قوات الأمن إلفيرا كوشلوفسكا في رسالة إلكترونية إن "الشرطة أوقفت الرجل في حي بيلاني لأنه لم يكن يضع كمامة".

ونُقل الرجل البالغ 45 عاما إلى مركز اعتقال، حيث يُتوقع أن يمضي عقوبة بالسجن 25 عاما.

ورفضت كوشلوفسكا الإدلاء بأي تعليق بشأن جريمة القتل التي دين فيها الرجل.