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لاهاي: أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية الإثنين أنها بدأت درس طلب لترخيص حبوب مضادة لكوفيد من تصنيع شركة الأدوية الأميركية فايزر، موضحة أنه يمكنها إصدار قرار في غضون "بضعة أسابيع".

وكانت الوكالة قد وافقت في كانون الأول/ديسمبر على الاستخدام الطارئ للعلاج المعروف باسم باكسلوفيد في الاتحاد الأوروبي من أجل دعم السلطات الوطنية التي يمكنها اتخاذ قرار بشأن الاستخدام المبكر المحتمل للدواء.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إنها بدأت في "درس طلب للحصول على ترخيص تسويق مشروط" لباكسلوفيد.

تقييم مخاطر

وأوضحت أنها "ستقيّم فوائد ومخاطر باكسلوفيد في غضون مدة قصيرة وقد تصدر رأيا في غضون بضعة أسابيع"، مضيفة أن التوقيت يعتمد على ما إذا كانت بيانات فايزر "صلبة بما يكفي".

تعمل مضادات الفيروسات من طريق الحد من قدرة الفيروس على التكاثر، وبالتالي كبح المرض. وهذا النوع من العقاقير مرتقب بشدة لسهولة استعماله، إذ يمكن تناوله في المنزل مع كوب ماء.

وقد أصدرت وكالة الأدوية الأوروبية أيضا تصريح استخدام طارئ لحبوب مضادة لكوفيد من تصنيع شركة ميرك، وتنظر في طلب قدمته الشركة للحصول على ترخيص عام.

ولقي إعلان تصنيع العقارين ترحيبا باعتبارهما دواءين ثوريين محتملين في مكافحة كوفيد-19، فقد أظهرت الدراسات أنهما يقللان من خطر الاستشفاء والوفاة لدى المرضى المعرضين للإصابة بشكل حاد من المرض.