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جنيف: أعلنت وزارة الصحة السويسرية السبت أنها ستتلف 10,3 ملايين جرعة من لقاح موديرنا المضاد لكوفيد بعد انتهاء صلاحيتها هذا الأسبوع.

وقالت الوزارة إنه ليس أمامها خيار سوى إتلاف الجرعات بعد انتهاء صلاحيتها الأربعاء الماضي، وفق وكالة "كيستون-إيه تي إس" للأنباء.

ونقلت الوكالة عن الوزارة أن 2,5 مليون جرعة مخزنة في قاعدة لوجستية للجيش السويسري و7,8 ملايين في مستودع تخزين خارجي في بلجيكا.

وأكدت الوزارة تقريراً لموقع الأخبار السويسري "بيوباشتر" قدر قيمة الجرعات التي ستتلف بنحو 280 مليون فرنك سويسري (285 مليون دولار).

وأشارت وزارة الصحة التي لم ترد على الفور على طلب للتعليق من وكالة فرانس برس، إلى استراتيجية الشراء المبكرة في السباق لتطوير لقاحات لمواجهة جائحة كوفيد.

فائض الجرعات

وقد طلبت سويسرا جرعات كثيرة من مختلف الشركات المصنعة، وثبات فاعلية لقاحي فايزر وموديرنا جعل فائضها من الجرعات كبيراً.

وقدر موقع "سويس انفو" الإخباري في حزيران/يونيو أن لدى سويسرا فائضاً بنحو 38 مليون جرعة من لقاحات كوفيد المختلفة تنتهي صلاحيتها قبل نهاية العام.

وقالت الوزارة إن نحو 3,5 ملايين جرعة من لقاح موديرنا الجديد والمعدّل ستكون متاحة عندما تبدأ سويسرا حملة التعزيز التالية الشهر المقبل.

ولقحت سويسرا التي سجلت 13556 وفاة بكوفيد منذ بداية الوباء، نحو 70 في المئة من سكانها البالغ عددهم 8,7 ملايين نسمة.