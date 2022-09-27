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لوريل (الولايات المتحدة): اصطدمت مركبة فضائية تابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الإثنين عمداً بكويكب في محاولة لتحويل مساره، في اختبار غير مسبوق يهدف لتعليم البشرية طريقة منع الأجسام الكونية من تدمير الحياة على الأرض.

والمركبة الفضائية التي يقلّ حجمها قليلاً عن حجم سيارة اصطدمت، كما كان متوقّعاً، عند الساعة 23,14 ت غ بالكويكب بسرعة تزيد عن 20 ألف كيلومتر في الساعة.

ونقلت وكالة الفضاء الأميركية وقائع هذا الاصطدام مباشرة على الهواء. وما أن ارتطمت المركبة بالكويكب حتى انفجر فرحاً أفراد طاقم ناسا الذين تجمّعوا في مركز الإشراف على المهمّة في ماريلاند في الولايات المتحدة.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD — NASA (@NASA) September 26, 2022

وقبيل دقائق من اصطدام المركبة بالكويكب ديمورفوس الذي يبعد عن الأرض 11 مليون كيلومتر، أخذت صورة الجرم تكبر شيئاً فشيئاً مع اقتراب المركبة الفضائية منه.

وفي نقل حيّ، بثّت الكاميرات المثبّتة على المركبة الفضائية صوراً مذهلة للجرم الفلكي ظهرت فيها كل تفاصيل ديمورفوس بما في ذلك سطحه الرمادي والحصى الصغيرة التي تغطّيه. ولحظة اصطدام المركبة بالكويكب وتحطّمها عليه توقف بثّ الصور.

حقبة جديدة

وقالت لوري غليز، مديرة علوم الكواكب في وكالة ناسا "لقد دخلنا حقبة جديدة من المحتمل أن تكون لدينا فيها القدرة على أن نحمي أنفسنا من اصطدام كويكبات خطرة" بالأرض.

وديمورفوس البالغ قطره حوالى 160 متراً لا يشكّل أيّ خطر على الأرض. وفي الواقع فإنّ هذا الكويكب الصغير هو قمر يدور حول كويكب آخر أكبر حجماً يسمى ديديموس.

ويستغرق ديمورفوس 11 ساعة و55 دقيقة للقيام بدورة كاملة حول ديديموس. لكنّ وكالة ناسا تسعى من خلال المهمّة التي نفّذتها الإثنين إلى خفض هذه المدة بمقدار 10 دقائق عن طريق تصغير مدار ديمورفوس عبر تقريبه من ديديموس.

وسيستغرق الأمر ما بين بضعة أيام وبضعة أسابيع لمعرفة ما إذا كان مسار الكويكب الصغير قد تغيّر فعلاً بسبب الاصطدام. وسيقوم بهذه المهمّة علماء على الأرض بفضل تلسكوباتهم التي سيرصدون بواسطتها التباين في السطوع لدى مرور الكويكب الصغير أمام الكويكب الكبير وخلفه.

وإذا كان هدفها متواضعاً مقارنة بسيناريوهات عدد من أفلام الخيال العلمي مثل "أرماغيدن" فإنّ هذه المهمة الاختبارية غير المسبوقة تدشنّ عصر التدرّب على طريقة دفاع البشرية عن نفسها إذا هدّد الحياة على الأرض كويكب يوماً ما.

وقالت إلينا أدامس، وهي مهندسة في هذه المهمة، "أعتقد أنّ أبناء الأرض يمكنهم الآن أن يناموا مطمئني البال. من جهتي سأفعل ذلك".

مخطّط المهمة

وسافرت المركبة الفضائية لمدة عشرة أشهر منذ أقلعت من كاليفورنيا ولحين ارتطمت بالكويكب.

ولضرب هدف صغير مثل ديمورفوس، كانت المرحلة الأخيرة من الرحلة مؤتمتة تماماً، إذ تحولت المركبة إلى ما يشبه الصاروخ الموجّه ذاتياً.

وبحسب مخطّط المهمة فإنّ قمراً اصطناعياً صغيراً بحجم علبة أحذية يُطلق عليه "ليتشيا كيوب" أطلقته المركبة الفضائية قبل فترة سيمرّ بعد ثلاث دقائق من الاصطدام على مسافة 55 كيلومتراً من الكويكب الصغير لالتقاط صور للمقذوفات الناجمة عن الاصطدام.

كما يفترض أن يكون التلسكوبان الفضائيان "هابل" و"جيمس ويب" قد رصدا سحابة الغبار الساطعة التي خلّفها الارتطام، وبالتالي سيساهم هذا الأمر في تقويم كمية المواد المقذوفة.

ومن شأن كل ذلك أن يجعل ممكناً فهم تكوين ديمورفوس بشكل أفضل، وهو يمثل مجموعة من الكويكبات الشائعة إلى حد ما، وبالتالي قياس التأثير الدقيق الذي يمكن أن تحدثه هذه التقنية التي تسمى التأثير الحركي، عليها.

عواقب الاصطدام

وسيراقب مسبار "هيرا" الأوروبي المقرر إطلاقه عام 2024، ديمورفوس من كثب في العام 2026 لتقويم عواقب الاصطدام وحساب كتلة الكويكب للمرة الأولى.

في الماضي، خبأت الكويكبات مفاجآت للعلماء. في العام 2020، اقترب المسبار الأميركي "أوزيريس-ركس" من سطح الكويكب "بينو" أكثر بكثير مما كان متوقعا. وبالمثل، فإن تكوين ديمورفوس غير معروف حاليا.

وحذّر كبير العلماء في المهمة توم ستاتلر الأسبوع الماضي قائلاً "إذا استجاب الكويكب لاصطدام (دارت) بطريقة غير متوقعة تماماً، قد يقودنا ذلك في الواقع إلى إعادة النظر في المدى الذي قد يكون فيه التأثير الحركي تقنية قابلة للتعميم".

قبل 66 مليون عام، اختفت الديناصورات بعد اصطدام كويكب كبير بالأرض يبلغ قطره نحو 10 كيلومترات.

كويكبات النظام الشمسي

ورصد حتى الآن حوالى 30 ألف كويكب من كل الأحجام قرب الأرض (تطلق عليها صفة أجسام قريبة من الأرض، أي أن مدارها يتقاطع مع مدار كوكب البشر). ويعثر على حوالى ثلاثة آلاف نوع جديد كل عام.

ويُعتبر عدد قليل جداً من مليارات الكويكبات والمذنبات الموجودة في النظام الشمسي الذي تنتمي إليه الأرض خطراً على كوكب البشر ولن يكون أي منها كذلك في السنوات المئة المقبلة.

ووفقاً للعلماء، رصدت كل الكويكبات التي يبلغ قطرها كيلومتراً أو أكثر بشكل شبه كامل. لكنهم يقدّرون أنهم لم يرصدوا إلا حوالى 40 % من الكويكبات التي يبلغ مقاسها 140 متراً أو أكثر، وهذه لديها القدرة على تدمير منطقة كاملة.

وقال المسؤول في قسم الدفاع الكوكبي في "ناسا" ليندلي جونسون "إنها فترة مشوقة للغاية (...) لتاريخ الفضاء وحتى لتاريخ البشرية".