قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



أشارت دراسة حديثة نشرتها مجلة Advances of Nutrition العلمية، إلى إن الإبقاء على القشور في الخضراوات مثل الباذنجان، يزيد من محتوى الألياف المفيدة الموجودة فيها.



وأشار موقع "ميديكال نيوز توداي" إلى احتواء قشر الباذنجان على كميات عالية من مركبي "الناسونين" و"الأنثوسيانين"، الذي يساعد الجسم على التخلص من السموم، ويمنع الالتهابات العصبية، ويساعد في تدفق الدم، ويحمي أغشية الخلايا في الدماغ.ُعد الباذنجان مصدرا جيدا لمضادات الأكسدة بحيث يدعم صحة القلب والوظائف الإدراكية وصحة العين ويحافظ على الوزن ويقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان.

من جهتها، وزارة الزراعة الأميركية، تقول إن تناول قشر الباذنجان آمن في حال عدم وجود تغيرات في لون القشرة، أو تشققات ظاهرة.

تحذير

الجدير ذكره أن دراسات عدة كانت قد حذّرت من براعم الباذنجان الخضراء التي تحتوي على مادة "السولانين" السامة. فهي قد تصيب من يتناولها بالقيء والإسهال مع آلام في المعدة، وصداع، وصعوبة في التنفس.