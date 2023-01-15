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تثيير تربية القطط الحساسية وقد تتسبب بالربو لمن يعيش معها تحت سقفٍ واحد، خاصةً إذا كانت تنام مع من يربيها في السرير.

وذلك من خلال ما تطرحه من قشرة الجلد الميت واللعاب والبول في أرجاء البيت حيث يتناثر وبرها ويبقى لمدةٍ طويلة، ويعلق في البطانيات والشراشف حتى لو تم غسلها بعناية.

وعليه، تنصح المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه القطط بعدم الاحتكاك بها لتقليل الاضطرابات التي قد تصيبهم.

وفي حال تمسك الأشخاص بحيواناتهم الأليفة، يجب اتباع الخطوات التالية:

- عدم السماح للحيوان بدخول غرفة النوم، ومنعه من مشاركة الفراش.

- غسل فرو القطط لإزالة الشوائب العالقة به، وتنظيف البيت بشكلٍ جيد.

- استخدام أجهزة تنقية الهواء أو ما يعرف بـ"الفلترات" القادرة على التقاط الجزيئات الصغيرة المتناثرة من الحيوان في الهواء.

- استخدام مرتبات أسرة مضادة للحساسية من أجل خفض تأثير الحيوانات الأليفة قدر الإمكان.