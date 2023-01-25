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تتشابه أعراض الإصابة بفيروس كوفيد19 مع أعراض الإصابة بنزلات البرد. فكيف تميزين بينهما؟ ومتى يجب مراجعة الطبيب؟

قد يعاني الطفل من أعراض خفيفة كالعطس وسيلان الأنف، وارتفاع بسيط للحرارة. وهذه حالات تتكرر في مراحل النمو تبعا لتعرضهم لفيروسات خاصةً في موسم البرد. لكن الأطباء ينصحون الأهل بمراقبة دقيقة لحرارة الأطفال وبشكلٍ مستمر.

فإذا لاحظت الأم ارتفاعاً في درجات الحرارة، وعانى الطفل من الحمى، رعشات برد، سعلة قوية(كحة) مع أعراض تنفسية، يجب التوجه سريعاً ا لأقرب مستشفى ومراجعة الطبيب المختص قبل أن تتفاقم الحالة الى وضع يصعب علاجه.

