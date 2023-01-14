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الكولاجين هو أحد أهم البروتينات لجسم الإنسان، ويساهم بتعزيز وظائف الدماغ.

- هناك نوع من الكولاجين يسمى كولاجين-4. وهذا يساعد على منع ظهور مرض الألزهايمر، من خلال حماية الدماغ من نوع معين من البروتينات المسببة لهذا المرض.

- ويساهم الكولاجين بتحسين الحالة الصحية للقلب عن طريق تقليل نسبة الكوليسترول في الدم.

- ويساعد على تحسين وظائف المعدة، ومنع تهيج الأمعاء ومتلازمة تسرب الأمعاء المسببين لالتهاب الجهاز الهضمي وبطانة المعدة وبعض المشكلات مثل الإسهال والإمساك وتجلط الدم.

- ويلعب دوراً بتعزيز قوة الأظافر لمن يعانون من تقصفها وسهولة تكسرها.



يتواجد في العظام والأربطة والأوتار، وهو يلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على نضارة البشرة. لكن إنتاجه ينخفض مع التقدم في السن، فما هي أعراض نقص الكولاجين في الجسم؟

أعراض نقص الكولاجين في الجسم

- ضغط الدم: انخفاض نسبة الكولاجين في الجسم مع التقدم في العمر ينتج عنه عدم انتظام تدفق الدم، ما قد يسبب ألم الصدر والدوار والتعب الشديد والصداع الحاد

- ألم المفاصل: النسيج الذي يبطن المفاصل يتكون من الكولاجين، ويمكن أن يسبب نقص الكولاجين بآلام المفاصل.

- التجاعيد في الوجه: الكولاجين مسؤول عن الحفاظ على صحة الجلد، لذلك يؤدي نقصانه إلى فقدان الجلد شكله الطبيعي وظهور الخطوط والتجاعيد.

- مشاكل الشعر: يمكن التنبه إلى وجود نقص في الكولاجين من مظهر الشعر، الكولاجين يملأ المسافة بين بصيلات الشعر، وعند نقص الكولاجين لا تكتسب العناصر الغذائية المهمة لها، مما يؤدي إلى تساقط الشعر بغزارة وتدمير بنيته.

- مشاكل الأسنان: يساعد الكولاجين على تقوية اللثة، وعند نقصه تتراجع صحتها كما يحدث تسوس الأسنان و الفقدان المبكر لها.

- ألم العضلات: يساعد الكولاجين على ربط المفاصل والأربطة بالهيكل العظمي، وعندما تنقص نسبته يضعف ترابط المفاصل و الأربطة، مما يؤدي إلى حدوث ألم في العضلات.



أطعمة تُعزّز انتاج الكولاجين

- الثوم: يعزز الثوم إنتاج الكولاجين، لاحتوائه على نسبة عالية من الكبريت الذي يعّد أحد المعادن الرئيسية المسؤولة عن إنتاج الكولاجين ومنع فقدانه.

- الخضراوات الورقية: تحتوي على مادة الكلوروفيل. الذي أظهرت بعض الدراسات أن استهلاكه يسهم في زيادة إنتاج الكولاجين في الجلد.

- الكاجو: يحتوي الكاجو على الزنك والنحاس اللذين يعززان من إنتاج الكولاجين في الجسم.

- الطماطم: أحد مصادر فيتامين "ج" ويسهم تناول ثمرة من الطماطم يوميًا في مد الجسم بنحو 30% من فيتامين "ج" المهم لإنتاج الكولاجين، كما تحتوي على مادة الليكوبين التي تعد أحد مضادات الأكسدة الفعالة للحفاظ على صحة الجلد.

هذا وينصح الأطباء بالتقليل من تناول السكر والكربوهيدرات المكررة التي تتسبب في حدوث الالتهابات وفقدان الكولاجين.

