قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



تتعدد أساب السعال أو (القحة\الكحة)، وتختلف تبعا لمسبباتها. فاحذروا السعال المزمن وانتبهوا للإشارات الخطيرة. فقد يحصل أن يختلط البلغم بالدم، ويجب مراجعة الطبيب فوراً في حال تمت ملاحظته.

الأسباب

ويعرّف الأطباء السعال المزمن بأنه ‫السعال الذي يستمر لمدة تزيد على 8 أسابيع. أما أسبابه، فنذكرها في ما يلي:

غير المصحوب بـ"البلغم"

- السعال المزمن غير المصحوب بالبلغم قد يكون بسبب التهاب في الشعب الهوائية السفلية (الحنجرة والقصبة الهوائية والشعب ‫الهوائية).

- الأورام مثل سرطان الرئة

- التهاب الجيوب الأنفية

- الربو القصبي

- مرضٌ قلبي

- الحساسية

- جسم غريب

- الشخير

- التعرّض المنتظم للملوثات

- الانسداد الرئوي

المصحوب بـ"البلغم"

أسباب السعال المزمن المصحوب ببلغم:

- الربو القصبي

- مرض الانسداد الرئوي المزمن

- التهاب الشعب الهوائية المزمن

- الحساسية/عدم تحمل الطعام

- عدوى الرئة، مشاكل أو أورام في الرئتين

وفي كلتا الحالتين يجب مراجعة الطبيب للوقوف عند سبب السعال المزمن وطريقة علاجه قبل استفحال الوضع في حال كان دليلاً على وجود مرض خطير.