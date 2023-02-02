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أعلن باحثون من جامعة بوسان الوطنية في كوريا الجنوبية العثور على جين يُسمى (SURF4) الذي يساعد في تطور سرطان الدم، اللوكيميا شديد العدوانية الذي يبدأ عادةً في نخاع العظام. وذلك عندما لا تستطيع الخلايا الجذعية تمييز خلايا الدم البيضاء، مما يقلل عدد خلايا الدم السليمة في الجسم، ما يؤدي إلى ضعف شديد في جهاز المناعة.

في هذا السياق، يقول الباحثون أن هذا الاكتشاف سيعزّز فرص النجاة مستقبلاً من هذا المرض الذي يودي بحياة الكثير من الأطفال حول العالم. وأوضحوا أن نجاة الأطفال الذين يعانون انتكاسات ابيضاض الدم النقوي الحاد «سرطان الدم» يكون في حالات نادرة، لكن الكشف عن تأثيرات هذا الجين وبروتيناته سيعطي الأمل باتباع استراتيجيات علاجية جديدة.