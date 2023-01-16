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إيلاف من بيروت: تثير صحيفة "زمان إسرائيل" العبرية تساؤلات خطيرة: هل يصاب الجنود المولجون تشغيل القبة الحديدية والوحدات الأخرى في نظام الدفاع الجوي بجيش الدفاع الإسرائيلي بمزيد من الأمراض السرطانية بسبب تعرضهم لإشعاعات الرادارات والأنظمة الإلكترونية؟

بحسب الصحيفة، يتزايد الجدل حول هذا السؤال الحاسم في هذه الأيام. في الآونة الأخيرة، نشر باحثون من الجامعة العبرية دراسة في المجلة العلمية للأبحاث البيئية ذكروا فيها أن جنود القبة الحديدية في خطر أكبر 8 مرات للإصابة بالسرطان مقارنة بالشباب في سنهم في عموم السكان. ومن ناحية أخرى، سينشر النظام الطبي في جيش الدفاع الإسرائيلي قريبًا نتائج دراسة واسعة النطاق في المجلة العلمية Military Medicine والتي كانت النتيجة عكس ذلك تمامًا، حيث لا يوجد دعم للادعاء بوجود فائض المرض بين جنود القبة الحديدية.

لقد تعافيت!

تقوم موران ديتش بتحضير رسالة دكتوراه في جامعة بار إيلان في مجال مختلف - العلاقات الدولية - ولكن يمكن القول أن قصتها الشخصية جعلت هذا الحدث بأكمله يتحرك. ففي بداية العقد الماضي، حين كانت في الرابعة والعشرين من عمرها، أصيبت بمرض السرطان: "عندما وصلت إلى المستشفى، أخبروني أن أمامي شهرين لأعيش، فبدأت أقول وداعًا للناس. ولأنني عملت في التأمين الوطني، بدأ الناس في القسم في الاتصال بي لطرح الأسئلة".

تضيف: "أسست منظمة تسمى Zohar (الحقوق الطبية لمرضى الأورام). منذ ذلك الحين، ساعدنا بالفعل نحو 6000 مريض بالسرطان، وانا تعافيت تمامًا اليوم".

خلال ذلك الوقت، لاحظت ديتش ظاهرة مزعجة:"جاء المزيد من الجنود الذين أصيبوا بالسرطان من وحدات تشغيل القبة الحديدية ووحدات الدفاع الجوي الأخرى. شعرت أن شيئًا ما كان يحدث. اتصلنا بالجيش الاسرائيلي وطلبنا التحقق من ذلك في عمل مشترك ولم يكن هناك من نتحدث اليه. تم إرسال الرسائل النصية إلينا وتجاهلناها. وقدم بعض الجنود طلبات من وزارة الدفاع للاعتراف بالإعاقة وتم رفضها على أساس عدم وجود صلة بين الأشياء. ولجأ بعضهم إلى الإجراءات القانونية التي لا تزال جارية. ستة منهم ماتوا ".

الجنود يشهدون

تصدرت هذه القضية عناوين الصحف قبل نحو عامين، عندما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مقالاً طويلًا تضمن شهادات بعض الجنود. دخل مدقق نظام الدفاع في عمق الشعاع وفحص النتائج، ونشر قبل حوالي عام تقريرًا ذكر فيه بشكل لا لبس فيه أنه لا علاقة بين الخدمة في وحدات الدفاع الجوي والسرطان الذي عاد إلى المنطقة. كتب المدقق: "إن فرص الإضرار بالصحة منخفضة للغاية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى العديد من العوامل الاحترازية".

الإشعاع الذي يتعرض له جنود القبة الحديدية هو إشعاع غير مؤين ينبعث أيضًا من هواتفنا المحمولة وهوائياتنا الخلوية وشبكة واي فاي وبلوتوث، بكثافة أعلى كثيرًا فحسب. تمت دراسة مسألة ما إذا كان هذا الإشعاع يضر بالصحة تقريبًا منذ اليوم الأول للهواتف المحمولة، وما زال عالم العلوم لا يملك إجابة قاطعة. وفي بداية العقد الماضي، قررت منظمة الصحة العالمية أن حالة الإشعاع غير المؤين "مادة مسرطنة محتملة"، ومنذ ذلك الحين لم يتغير التعريف.

في السنوات الأخيرة، تحول انتباه الباحثين إلى أماكن أخرى، لأن غالبية السكان لم يعودوا يتحدثون بالهاتف بالقرب من أذنهم لعدة ساعات يوميًا كما في الماضي. تركز الدراسات على آثار إدمان الشاشات وتأثيرها على رؤية الأطفال وانتباههم والعواقب الاجتماعية. أصبح الإشعاع قضية هامشية نسبيًا.

دراسة جديدة

أبلغ دورون كادوش، المراسل العسكري في جيش الدفاع الإسرائيلي في غالي، عن نشر دراسة جديدة عن 46 جنديًا من نظام الدفاع الجوي أصيبوا بالسرطان وقصدوا منظمة ديتش. وتم تحديد عام 2011، حين كان هناك عدد كبير نسبيًا من الجنود المرضى، باعتباره عامًا رئيسيًا في البحث، حيث تمكن الجنود الذين خدموا في ذلك العام من إخبار الباحثين أن 250 جنديًا خدموا في القبة الحديدية في ذلك الوقت. قارن الباحثون النسبة المئوية للجنود المرضى ببيانات من السجل الوطني للسرطان، وخلصوا إلى أن الإصابة بالسرطان كانت أعلى 8 مرات بين جنود القبة الحديدية في ذلك العام مقارنة بأقرانهم في عموم السكان.

يقول ديتش: "يرتبط هذا بالدراسات التي وجدناها في الأدبيات من جيوش بولندا وفرنسا وألمانيا، والتي وجدت معدلات مفرطة بين الجنود الذين يتعرضون لمعدات مشعة في سلاح الجو وفيلق الاتصالات".

في نفس الوقت الذي أجريت فيه الدراسة المدنية، كان الجيش الإسرائيلي يبحث في هذه القضية. أخذ السلك الطبي جميع الجنود الذين خدموا في القبة الحديدية بين عامي 2009 و 2018، وكمجموعة مراقبة أخذوا آلاف الجنود من الجبهة الداخلية وقيادة دفاع الحدود، وهي وحدات لها خصائص متشابهة (الخدمة المختلطة للجنود والجنود) وتحقق من البيانات في السجل الوطني للسرطان.

على مدى عقد من الزمان ، أصيب 13 فقط من ناجي القبة الحديدية بالسرطان، مقارنة بـ 28 من المجموعة الضابطة (التي كانت أكبر). بعبارة أخرى، أصيب 1 من كل 330 من الذين خرجوا من القبة الحديدية بالسرطان، مقارنة بواحد من كل 400 من الذين أطلقوا سراحهم من الوحدات الأخرى.