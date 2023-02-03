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واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الخميس تمديدًا جديدًا للإعفاءات من التعريفات العقابية على بعض المنتجات الطبية الصينية التي تُعدّ مفيدة في مكافحة تفشي كوفيد-19، وبدأت مشاورات عامة لتقييم صوابية تمديد إضافي.

وجاء في بيان أن ممثلة التجارة الأميركية "تسعى إلى تلقي تعليقات من عامة الشعب حول صوابية تمديد الإعفاءات المحددة على المنتجات المرتبطة بكوفيد-19 ولمدة تصل إلى ستة أشهر".

الإعفاءات الحالية

في الاثناء مدّدت الإعفاءات الحالية والصالحة بالأساس حتى 28 شباط/فبراير، إلى 15 أيار/مايو.

وتشمل الإعفاءات 81 منتجًا للرعاية الطبية، منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر 2020. ويعني ذلك أنها لن تتأثر بالقيود التجارية والتعريفات الجمركية التي حددتها الإدارة الأميركية.

وتضمّ قائمة المنتجات الطبية المعنية مضخات مطهر يدين وحاويات بلاستيكية لمناديل التعقيم وأجهزة قياس ضغط الدم وأجهزة قياس الأكسجين بأطراف الأصابع وآلات التصوير بالرنين المغناطيسي وطاولات الأشعة السينية.

وفرضت حكومة دونالد ترامب عام 2018 رسوماً جمركية عقابية على منتجات صينية تمثل ما يعادل 350 مليار دولار من الواردات الأميركية السنوية، مستنكرة ممارسات بكين التجارية "غير العادلة" التي أدت وفقها إلى عجز هائل في ميزان المبادلات الثنائية.

وحافظت حكومة بايدن على هذه السياسة.

إعفاءات "محددة"

ومع انتهاء صلاحية بعض الإعفاءات، أطلق بايدن قبل عام إجراءات لإعفاءات "محددة"، مشددًا على أنها ستُمنح إذا لم يكن هناك سبيل لاستبدال المنتجات الصينية.

والهدف من ذلك هو تخفيف الضغط عن الشركات الأميركية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لا يمكنها العثور على مصادر أخرى لإمداداتها.

وفي كانون الأول/ديسمبر، مدّدت إدارة جو بايدن، لمدة تسعة أشهر، الإعفاء من الرسوم الجمركية لقائمة تضم 352 منتجًا آخر.