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دوشانبي: ارتفعت حصيلة الانهيارات الثلجية التي ضربت جمهورية طاجيكستان الجبلية في آسيا الوسطى، منتصف شباط/فبراير، إلى 19 قتيلا على ما أعلنت السلطات الاثنين.

وقالت لجنة حالات الطوارئ إنه من 15 شباط/فبراير إلى 19 منه، سجل 200 انهيار ثلجي وسبعة انزلاقات تربة وستة انهيارات حجارة" و"قضى 19 من مواطنينا في الانهيارات الثلجية".

وغالبا ما تتعرض طاجيكستان أفقر جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة، لكوارث طبيعية.

وكان غالبية الضحايا يقيمون في منطقة أعالي بادخشان التي تمتع باستقلال ذاتي عند الحدود مع افغانستان والصين وقرغيزستان.

وتحيط جبال بامير الشاهقة بأعالي بادخشان المعروفة أيضا باسم غورنو-بادخشان مع قمم يزيد ارتفاعها عن سبعة آلاف متر.

منطقة معزولة

وتغطي هذه المنطقة المعزولة بسبب ضعف منشآت النقل، نصف مساحة البلاد إلا أن 2 % من سكان طاجيكستان البالغ عددهم 9,5 ملايين نسمة، يقيمون فيها.

وتلقى رئيس البلاد إمام علي رحمن الحاكم منذ ثلاثة عقود برقيات عزاء من قادة جمهوريات سوفياتية سابقة عدة فضلا عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإيراني ابراهيم رئيسي.