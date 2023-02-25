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مونتريال: أكد القائمون على قناة ريدو الكندية، أكبر حلبات التزلج على الجليد في الهواء الطلق في العالم والمدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، أن الموقع لن يفتح هذا العام لأول مرة في تاريخه بسبب معدلات حرارة دافئة بصورة غير اعتيادية خلال الشتاء.

وجاء في حساب الموقع في أوتاوا على تويتر "رغم بَذلِنا قصارى جهدنا، استطاع الطقس التغلب علينا لأول مرة في تاريخنا".

وأضاف القائمون على الموقع "نشارك الجميع خيبة أملهم".

وليكون التزلج ممكناً على هذه الحلبة التي تمتد عبر المعالم الرئيسية للعاصمة الكندية (بينها البرلمان ومجلس الشيوخ وجامعة أوتاوا...)، يجب أن تراوح درجات الحرارة بين عشر درجات مئوية دون الصفر وعشرين درجة مئوية دون الصفر، لمدة تقرب من أسبوعين على الأقل.

لكن بحسب السلطات المحلية، ستسجل أوتاوا هذه السنة ثالث أكثر مواسم الشتاء دفئاً لها، بعد درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير طبيعي خلال شهري كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير، والتي بالكاد انخفضت عن الصفر في بعض الأحيان.

عادة ما يمكن التزلج على هذه الحلبة اعتباراً من نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر لمدة 30 إلى 60 يوماً، لكن النافذة الزمنية هذه تتقلص منذ سنوات.

تعبر قناة ريدو قلب أوتاوا لأكثر من 7,8 كيلومترات، وهي رمز حقيقي للتاريخ الكندي، وتستقطب ما معدله 22 ألف زائر يومياً.