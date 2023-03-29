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حدَّد باحثون المناطق التي تتضرر في الدماغ جرّاء ارتفاع ضغط الدم، في دراسة نشرتها المجلة الأوروبية للقلب، تبيّن وفق نتائجها أن ارتفاع ضغط الدم قد يسبب تراجعًا القدرات الإدراكية، ويساهم بتطور مرض الخرف.

وخلص الباحثون إلى هذه النتيجة باستخدام بيانات التصوير بالرنين المغناطيسي لأدمغة أكثر من 30 ألف مشارك في دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة.

في هذا السياق، أكد قائد الدراسة توماش جوزيك، أستاذ طب القلب والأوعية الدموية في جامعة إدنبرة بالمملكة المتحدة، وجامعة جاغيلونيان في بولندا على دقة الدراسة مشيراً إلى وجود بيانات تصوير لنحو 40 ألف دماغ وعينات لحوالي 500 ألف شخص تتوفر لديهم الاختبارات المعرفية والجينية داخل البنك الحيوي في المملكة المتحدة.

ونبّه قائد الدراسة إلى "أنّ نتائج الدراسة تتعلق بمواطنين من المملكة المتحدة في منتصف العمر، وعينة محدودة من المرضى في إيطاليا"، مشدداً على ضرورة التوسع في نطاق البحث لاحقا.

وأشار لاستخدام أدوات جديدة في دراسة العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم وأضرار الدماغ، وأحد هذه الأدوات كان (التوزيع العشوائي المندلي)، وهو طريقة لاستخدام المعلومات الجينية لفهم كيفية تأثير شيء ما على شيء آخر.

وقال ان هناك اداة أخرى، وهي «تصوير الدماغ»، التي تسمح برؤية كيفية تأثّر أجزاء مختلفة من الدماغ بارتفاع ضغط الدم.

ولقد لاحظنا أن التغيرات التي طرأت على تسعة أجزاء من الدماغ مرتبطة بارتفاع ضغط الدم وسوء الوظيفة الإدراكية.

واستنتج انه «من خلال تحديد مناطق الدماغ هذه، يمكننا أن نفهم بشكل أفضل كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم في الدماغ، ونطور تدخلات أكثر استهدافاً لمنع الضعف الإدراكي والخرف».

