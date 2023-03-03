قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: أعلنت السلطات الصحية الأميركية، اليوم الجمعة، وفاة رجل متأثراً بإصابته بأميبا آكلة الدماغ، بعدما غسل أنفه بماء الصنبور.

وأكدت هيئة الصحة في فلوريدا بمقاطعة شارلوت، الوفاة في بيان صحفي.

ولا تزال الهيئة تحقق في الوفاة التي حدثت يوم 23 فبراير الماضي، دون تقديم أي تفاصيل إضافية، وفقما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأشارت نشرة صحية صادرة عن الهيئة إلى أن الإصابة بهذه الأميبا لا تحدث عن شرب ماء الصنبور، ولكنها نصحت بغلي الماء لدقيقة واحدة على الأقل قبل تنظيف الأنف، أو استخدام الماء المقطر لذلك الغرض.

وسجلت الولايات المتحدة العام الماضي ثلاث حالات مؤكدة بأميبا آكلة الدماغ، وفقاً للأرقام الرسمية.

وتشير السجلات إلى أن تلك الإصابات حدثت بعد التعرض للمياه العذبة في ولايات أيوا وأريزونا ونبراسكا.

كذلك كانت هناك ثلاث حالات إصابة في الولايات المتحدة في كل من 2019 و2020 و2021.

ما هي الأميبا الآكلة للدماغ؟

- أكثر الطفيليات خطورة على الإنسان، حيث أنها تتسلل من مواطن المياه العذبة عبر الأنف للدماغ والجهاز العصبي المركزي، وتسبب مرض التهاب السحايا الأميبي الأولي.

- تحدث العدوى عندما يذهب الناس للسباحة أو الغوص في أماكن المياه العذبة الدافئة مثل البحيرات أو الأنهار.

- تظهر أعراض الإصابة على مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى صداعًا أماميًا شديدًا، وحُمى، وغثيان، وتقيؤ.

- تشمل أعراض المرحلة الثانية تصلب الرقبة، والهلوسة، مع احتمال حدوث غيبوبة.