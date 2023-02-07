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السكتة الدماغية تُشكل حالة صحية مفاجئة، وغالباً ما يعاني المرضى من تأثيراتها اللاحقة نظرا للأضرار والتلف الذي يمكن أن تحدثه كلما طال انقطاع الأكسيجين عن الدماغ.

انطلاقاً من مخاطر الاصابة بهذه الحالة المفاجئة وتداعياتها، تأتي أهمية الانجاز الذي نجح به علماء جامعة كاليفورنيا، الذين ابتكروا تطبيقاً يمكن أن يساعد العائلة والمحيطين بالمريض في التعرّف السريع إلى أعراض السكتة الدماغية فور حدوثها.

ويُسمى هذا التطبيق «FAST.AI». وهو يستخدم مقطع فيديو لوجه المريض لفحص 69 نقطة في الوجه وقياس حركة الذراع واكتشاف تغيّرات الكلام. ووجد التحليل أن التطبيق اكتشف بدقة تدلي الوجه المرتبط بالسكتة الدماغية بنسبة قاربت 100% من المرضى.

وفيما اكتشف هذا التطبيقً ضعفاً دقيقاً في الذراع في أكثر من ثلثي الحالات، ذكرت صحيفة "ديلي مايل" أن التحليل الأولي يشير إلى أن الجهاز المبتكر سيكون قادراً على اكتشاف التلعثم في الكلام.

هذا ويشير الأطباء إلى أهمية التعرّف إلى علامات السكتة الدماغية على الفور حيث يجب تناول دواء تكسير الجلطات في غضون ثلاث ساعات بعد بدء الأعراض. فكلما تمت إدارة العلاج بشكلٍ أسرع، ستزيد احتمالية الشفاء بشكل أفضل.