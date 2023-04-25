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خلصت دراسة استقصائية حول معدل الطول المفضل أجراها الطبيب الأميركي بودي لوجيك، على أكثر من 1000 رجل وامرأة في الولايات المتحدة إلى أن 60% من الرجال و49% من النساء يرغبون في أن يكونوا أطول، فيما تبين أن متوسط الطول المثالي للذكور هو 183 سم، و180 سم للإناث.

في ذات السياق، قال ديفيد فريدريك، أستاذ علم النفس المشارك في الدراسة من جامعة تشابمان\ جنوب كاليفورنيا، ، إنه وجد 26% فقط من الرجال الأقصر راضين عن طولهم و87% من طوال القامة سعداء بطولهم.

أما الذين يعيشون حالة عدم الرضى عن معدل طولهم، فيتوجه بعضهم إلى جراحة "إطالة الأطراف" التي تلاقي مؤخراً رواجاً كبيراً بين الرجال والنساء. سواء في القطاع التجميلي لتطويل عظم الذراع أو الساق، أو لعلاج خلل التنسج الهيكلي ومشاكل نمو العظام واختلافات طولها.



ووفقاً للمركز الدولي لإطالة الأطراف، فإن هذه العملية تستغرق عدة أشهر، حيث يقوم الأطباء بقطع العظم إلى جزئين، ثم يتم إدخال جهاز الإطالة في العظم، ثم توضع مثبتات خارجية للطرف، وتبدأ العظام بعد الجراحة بالتماثل للشفاء، وتسمى هذه الفترة بـ«فترة الكمون». وبعد فترة، يقوم المريض بتعديل جهاز تقويم العظام، فيتم فصل جزئي العظم ببطء، وتسمى هذه العملية بـ«التفريق».

وتشير المعلومات إلى هذه العملية تحتاج الى الصبر والعناية الدقيقة. فمن يخضع لها، يجب عليه أن يتبع التعليمات المشددة حول كيفية استخدام جهاز إطالة الأطراف والاعتناء به على أفضل وجه.