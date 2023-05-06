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روما: هاجم رجل الجمعة رئيس الحكومة الإيطالية خلال فترة تفشي جائحة كوفيد-19 جوزيبي كونتي، على خلفية فرض الحجر الصحي ووضع الكمامة، بحسب ما أكدت حركة خمس نجوم التي يتزعمها.

وكتبت الحركة على فيسبوك أن زعيمها تعرّض "لهجوم من قبل ناشط معارض للقاحات" ضربه على وجهه وشتمه أثناء تواجده في ماسا في توسكانا (وسط غرب إيطاليا) للمشاركة في تجمع انتخابي.

واتهم الرجل كونتي بتطبيق إجراءات الحجر الصحي والتباعد الجسدي منذ العام 2020، بحسب ما قال شهود لوسائل إعلام.

وأظهر مقطع فيديو نشره موقع "فان بايج.أي تي" fanpage.it الإعلامي رجلاً بين الحشود يقترب من كونتي، وهو نائب حالياً، ويصفعه قبل أن تتم السيطرة عليه.

وأفادت وكالة "أنسا" للأنباء بأن المهاجم هو جوليو ميلاني (52 عامًا) مؤسس لجنة محلية لـ "حرية الوالدين في اختيار تطعيم الأطفال". واقتادته الشرطة، بحسب ما أفادت الصحافة الايطالية.

وعلق كونتي قائلاً "الاحتجاج مشروع، لكن هذا الاحتجاج العنيف يخرج عن الإطار الديموقراطي".

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن "تضامنها" مع كونتي في بيان.

وقالت "يجب إدانة أي شكل من أشكال العنف من دون تردد. يجب أن تبقى المعارضة ودية وتحترم الأفراد والجماعات السياسية".

وترأس كونتي الحكومة الإيطالية في الفترة من حزيران/يونيو 2018 إلى شباط/فبراير 2021، واضطر للتعامل مع بدء تفشي كوفيد-19 في شباط/فبراير 2020 في شمال إيطاليا.

وأودت الجائحة بنحو 190ألف شخص في البلاد، بحسب وزارة الصحة.

وطبّق كونتي تدابير صارمة لمكافحة الوباء وفرض وضع الكمامة. وحدّت هذه الإجراءات إلى حدّ كبير من حركة الإيطاليين خلال أشهر، وأجبرت العديد من العمال على البقاء في منازلهم وأغرقت البلاد في ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يخضع كونتي لتحقيق بشأن إهمال محتمل.

ويشتبه مكتب المدعي العام في مدينة بيرغامو في الشمال في أنه وأعضاء آخرون في حكومته تعاملوا باستخفاف مع انتشار الوباء.