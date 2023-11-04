إيلاف: وجدت دراسة كندية، أن دواءً مُعتمداً لعلاج فشل القلب يمكن أن يحمي صحة الكلى والقلب لدى الأفراد المصابين بداء السكري من النوع الثاني وأمراض الكلى المزمنة.

وعُرضت نتائج الدراسة، الجمعة، أمام المؤتمر السنوي للكلى الذي تنظمه الجمعية الأميركية لأمراض الكلى، في مدينة فيلادلفيا الأميركية.

وأجرى الفريق دراسته لاستكشاف فعالية عقار "سوتاغليفلوزين" (Sotagliflozin)، الذي حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) في أيار/مايو الماضي لعلاج فشل القلب، حتى بين المرضى الذين لا يعانون من السكري.

وينتمي العقار لفئة من الأدوية تعرف بـ"مثبطات ناقل الصوديوم والغلوكوز 2"، وهي أدوية تخفض مستويات السكر في الدم، عن طريق منع إعادة امتصاص الغلوكوز في الكليتين، كما تستخدم أيضاً في علاج داء السكري من النوع الثاني.

ورصد الباحثون فوائد أخرى لهذه الأدوية تتعلق بتعزيز صحة الكلى والقلب للمرضى المصابين بداء السكري وغير المصابين به.

ووجد الباحثون أن "سوتاغليفلوزين" أدى إلى تراجع خطر انخفاض وظائف الكلى بنسبة 50 في المائة، كما أنه قلّل من خطر اللجوء إلى غسيل الكلى أو زراعتها بنسبة 38 في المائة.

وكما وجدوا أن العقار قلّل أيضاً من خطر حدوث اضطرابات القلب والكلى، بالإضافة إلى تقليل معدلات الوفاة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الكلى بنسبة 23 في المائة، مقارنة بالدواء الوهمي.