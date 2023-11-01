وافقت السلطات الصحية الفرنسية على آلية تُعرف بـ"الاستحصال المبكر على دواء لسرطان بطانة الرحم" توصلت إليه شركة الأدوية البريطانية العملاقة "غلاسكو سميث كلاين".



وأوضحت الهيئة الوطنية لسلامة الأدوية أن "الاستحصال المبكر" على دواء "جيمبرلي" المُصنّع من جزيء دوستارليماب "أصبح متاحًا منذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي للنساء المصابات بسرطان بطانة الرحم المتقدم، في حال اكتُشِفَ لديهنّ حديثًا أو كان متكررًا".

وسبق أن وافقت السلطات الصحية في دول أخرى، منها الولايات المتحدة في نهاية الصيف، على دواء "جيمبرلي" الذي يجب أن يُعطى بالتزامن مع علاج كيميائي.

وسمحت السلطات الفرنسية بهذا الدواء قبل الحصول على الضوء الأخضر من هيئة الأدوية في الاتحاد الأوروبي التي لا تزال تدرس ملف هذا الدواء. لكنها وضعت قيودًا على الوصفات الطبية. فلا يُسمَح سوى للأطباء المختصين في علاج الأورام بوصفه، على أن يتم الاهتمام بشكلٍ كبير برصد الآثار الجانبية.