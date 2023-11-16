تستمر اجتماعات الوفود الحكومية التي تمثّل دولاً عديدة في العاصمة الكينية، نيروبي، لوضع تفاصيل ما يمكن أن يكون أول معاهدة عالمية لمواجهة أزمة التلوث البلاستيكي.

وقال مسؤولون مشاركون في المحادثات، إن "مندوبي الدول سيناقشون في الاجتماعات، الخيارات التي يجب تضمينها في الاتفاقية، بحيث تصبح معاهدة ملزمة بنهاية عام 2024.

وأشارت وكالة رويترز إلى نقاشات تدور حول العمل بوثيقة تسمى (المسودة الصفرية)، التي تسرد السياسات والإجراءات الممكنة التي يجب مراعاتها".

مفاوضات باريس

وكانت عدة دول قد فضلت_ في مفاوضات باريس التي جرت في شهر مايو(ايار) الماضي، بإدارة لجنة تفاوض دولية_ التوصل إلى اتفاق "على غرار اتفاق باريس"، حيث تتمتع الدول بالحرية في تحديد التزاماتها الخاصة، لكن بلدان أخرى في أفريقيا وعدد من الدول النامية، طالبت بوضع التزامات قوية وحازمة في الاتفاقية.