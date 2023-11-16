موسكو: كشف الطبيب الروسي الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أن الإفراط بتناول المضادات الحيوية يسبب الإصابة بالقصور الكلوي ومشاكل الكلى.

وواحد من كل أربعة أشخاص في العالم، وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، يعاني من مشكلة ما في الكلى. لكن الكثيرين لا يعلمون بها إلا عندما يشعرون بالألم الشديد الذي تسببه.

وأوضح مياسنيكوف "أنه لتجنب عواقب مشكلات الكلى، يجب أن نعرف ما الذي يؤثر سلبا في صحة هذا العضو المهم". مضيفاً أن " 10 في المئة من سكان العالم يعانون من القصور الكلوي المزمن، ومع ذلك يعتقد كل شخص أن كليتيه تعملان بصورة جيدة، وهذا غير صحيح، لأن أحد الأسباب الشائعة لأمراض الكلى هو الإفراط في تناول الأدوية"، وذلك وفق ما نقلت شبكة أخبار "روسيا اليوم" عن صحيفة "فيستي. رو" المحلية.

ويحذّر الطبيب من أن "نصف المضادات الحيوية التي نتناولها تؤثر على الكليتين؛ فمثلا المريض الذي يعاني من التهاب الحلق الفيروسي لا يحتاج إلى مضاد حيوي. ولكنه يأخذ مثل هذا الدواء، ما يؤدي إلى ضعف حاسة السمع وأحيانا يفقد البعض جزءا من وظائف الكلى لا رجعة فيها". مؤكدا أن "أهم مؤشر لصحة الكلى ليس الكرياتينين، بل معدل الترشيح الكبيبي. وأن أكثر الأدوية ضررا للكلى هي المسكنات وأدوية إنقاص الوزن، التي بعضها يحتوي على حمض الأرستولوشيك (Aristolochic acid) الذي يعتبر ساما للكلى".

وللحفاظ على صحة الكلى، يخلص مياسنيكوف الى القول أنه "يجب الحفاظ على الوزن الطبيعي ومستوى ضغط الدم والغلوكوز والكوليسترول. ومن الضروري تجنب الأدوية غير الضرورية، وعدم استخدام المضادات الحيوية ومدرات البول ومسكنات الألم بشكل عشوائي. كما يجب ممارسة النشاط البدني واتباع نظام غذائي صحي متوازن".